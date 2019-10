GZ

Gransee Sachschaden in Höhe von 1 000 Euro verursachte am Donnerstagnachmittag ein betrunkener Radfahrer in Gransee.

Er war laut Polizei kurz vor 17 Uhr auf der Ruppiner Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Rad verlor und gegen einen parkenden Hyundai fiel. Der geschädigte Hyundaifahrer bekam dies aber mit. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Fahrradfahrer einen Promillewert von 1,06 in der Atemluft fest.