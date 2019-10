Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Messen sind noch nicht gesungen in Sachen Boulderanlage. Das letzte Wort haben ohnehin die Stadtverordneten, die am 24. Oktober über die Mehrkosten und damit den Umfang der Angebote auf der Waldsportanlage zu entscheiden haben. Es könnte knapp werden.

Im Sportausschuss am Donnerstagabend endete die Abstimmung über eine komplette Boulderanlage jedenfalls 6:6. Womit der Änderungsantrag, eingebracht vom Bündnis Eberswalde, formal durchfiel.

Nicht nur Marco Karnstedt von der einreichenden Fraktion appellierte an die Kollegen, die Kletteranlage nicht zu verkleinern, wie von der Verwaltung vorgeschlagen. Auch Mirko Wolfgramm (Die Partei/Alternative für Umwelt und Natur) hielt ein flammendes Plädoyer für den Individualsport, der – so seine Argumentation – stark wachse, im Gegensatz zum Vereinssport.

Stefan Schmiedel, sachkundiger Einwohner, sprach sich ebenfalls für die Anlage in ihrer ursprünglichen Größe aus. Eine Konkurrenz zur jüngst eröffneten privaten Halle sehe er nicht. Das städtische Angebot sei vielmehr ein "Appetizer". Ähnlich äußerte sich Hans Mai (SPD/BFE). Zumal die Kosten überschaubar seien. Halbe oder ganze Anlage, das macht finanziell einen Unterschied von etwa 30 000 Euro für die Stadt aus (der Rest käme per Förderung). Dietmar Ortel (CDU) und Frank Banaskiewicz (FDP/BFB) hielten dagegen. Die Stadt nehme schon sehr viel Geld in die Hand, so letzterer.