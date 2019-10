BRAWO

Brandenburg an der Havel Eine 80-Jährige erhielt am Donnerstagnachmittag einen Anruf einer angeblichen Lottogesellschaft. Diese stellte der Dame einen Lottogewinn in Höhe von 39.000 Euro in Aussicht. Zu diesem Zwecke sollte sie jedoch zunächst einen gewissen Geldbetrag auf ein Konto überweisen, damit der Gewinn ausgezahlt werden könne. Die blickige Brandenburgerin durchschaute den Betrugsversuch jedoch und informierte die Polizei. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen.