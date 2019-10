Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Molkereien Deutscher Milchkontor GmbH (DMK) und die Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG rufen seit Donnerstag bundesweit frische, fettarme Milch unterschiedlicher Marken zurück. Die Milch ist mit einem Bakterium belastet, das zu gesundheitlichen Problemen wie Durchfall führen kann. Die Lebensmittelkontrolleure der Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin mussten bis Freitagmittag deswegen aber nicht in die Supermärkte und Discounter ausschwärmen, um nach den belasteten Chargen zu suchen. "Wir haben keine Schnellwarnung vom zuständigen Landesamt bekommen", sagte Alexander von Uleniecki, Sprecher der Kreisverwaltung. Das Landesamt schalte die Kreisbehörden immer dann ein, wenn Zweifel daran besteht, dass belastete Waren noch in den Verkauf kommen können. "Die belieferten Handelsunternehmen haben umgehend reagiert und die Ware wird bereits vorsorglich aus dem Handel genommen", teilte DMK mit. Auf Internetseite www.dmk.de unter Presse sind sämtliche betroffenen Chargen aufgeführt.

Das ist die zweite größere Rückrufaktion von Lebensmitteln innerhalb einer Woche. Weil in Wurstwaren der Firma Wilke Listerien-Keime entdeckt wurden, die für Menschen mit einem schwachen Immunsystem gefährlich sind, mussten die Lebensmittelkontrolleure im Kreis mehrere Betriebe aufsuchen, die Wilke-Waren bezogen haben. Deren Zahl lag laut von Uleniecki am Freitag unverändert bei 31.