Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Seit Freitag ist die L 200 zwischen Eberswalde und Angermünde gesperrt. Die Deckschicht am Bahnübergang Chorin wird erneuert. Ab Montag droht Autofahrern weiteres Ungemach. Denn: Die Anschlussstelle Joachimsthal der A11 in Richtung Prenzlau wird gesperrt. Im Zuge einer "Erhaltungsmaßnahme". Darüber informiert der Landesbetrieb Straßenwesen auf seiner Webseite. Als Umleitung ist die Anschlussstelle Chorin ausgewiesen. Zudem ist noch bis Montag die Anschlussstelle Werbellin in Richtung Berlin dicht. Vielfache Staugefahr also.