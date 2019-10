Bärbel Kraemer

Brück "Ist das schön. Was die Kinder alles gebaut haben", staunt Elfriede Schwericke. Vor ihren Augen rollen Güter- und Personenzüge durch eine Landschaft. Sie rollen durch eine Stadt, durch Wälder, durch Feld und Flur - und das, mitten in Brück - im Saal des "Schützenhauses".

Das surrende Geräusch der Züge wird nur von Kinderlachen und Respekt zollenden Worten umstehender Erwachsener unterbrochen. Für einen Nachmittag stellt die Arbeitsgemeinschaft Modellbahn der Grundschule Brück die Ergebnisse ihrer Arbeit im Gasthofssaal vor.

"Wie viel Arbeit da drin steckt", so Elfriede Schwericke weiter. In den vergangenen Wochen hatte ihr Enkel Arthur gelegentlich schon von den Arbeiten an der Modellbahn erzählt. Er gehört zu den acht Jungen, die aktuell die von Richard Goebel und Norbert Melzer geleitete Arbeitsgemeinschaft an der Grundschule besuchen. Die Gelegenheit, die Modellbahn der Kinder anzuschauen, wollte sich die Ruheständlerin auf gar keinen Fall entgehen lassen.

Im Verlauf des Nachmittags kommen jedoch nicht nur Eltern, Großeltern und Geschwister in die Ausstellung, sondern auch viele Modellbahninteressierte. So wie Ursula Siegemund, die mit ihrer Kamera den Zugverkehr auf den Gleisen filmt. "Mein Bruder war bei der Bahn", erzählt die Brückerin und lobt die Arbeit der Schüler, die unter Anleitung von Goebel und Melzer entstand. "Die Modellbahn ist wirklich ganz toll geworden", sagt sie und schenkt ihr Augenmerk im nächsten Moment einem mit Langholz beladenen Güterzug.

Seit vier Jahren leiten die beiden Männer die Arbeitsgemeinschaft, die auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken kann. Nachdem sie mit ihren Schützlingen und der gemeinsam gebauten Modellbahn bereits zweimal an der großen Modellbahnausstellung der Eisenbahnfreunde Telz in Mittenwalde teilgenommen hatten, stellen sie erstmals daheim in Brück aus. Goebel, der pensionierte Berufskraftfahrer, erklärt den interessierten Besuchern auch immer wieder das Modulsystem der Bahn. Mittlerweile ist es zwölf Meter gewachsen. Jedes einzelne Modul wurde von den Jungen geplant, gebaut und gestaltet - mit Häusern, Bäumen, Feldern und allem, was dazu gehört.

"Wir haben lediglich gezeigt, wie die einzelnen Arbeitsschritte zu tun sind und haben nur bei Arbeiten mit schnell laufenden Maschinen wie Kreis- oder Stichsägen selbst Hand angelegt", so Goebel.

Unterstützung erhalten die Schüler der Arbeitsgemeinschaft unter anderem von den Männern des N-Bahn Stammtisches Berlin-Brandenburg. Sie haben verschiedene Modellbahnen mitgebracht und zeigen, dass sie nach dem gleichen Modulsystem wie die Kinder arbeiten.

"Von der Arbeitsgemeinschaft, die Richard Goebel und Norbert Melzer hier ins Leben gerufen haben und leiten, bin ich begeistert. Den Schülern möchte ich für ihre Arbeit die Ehre erweisen", sagt Andy Neubert aus Ölsnitz im Erzgebirge. Er zollt dem Brücker Modellbahnernachwuchs damit größte Anerkennung. Arthur, Maxim, Melvin, Moritz, Eric, Björn, Renaldo und Jayden strahlen.