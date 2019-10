Sandra Euent

Elstal (MOZ) In diesen Tagen erfolgte der Baubeginn für die neue Dreifeld-Turnhalle am zukünftigen Schulzentrum in Elstal. Damit ist hier der erste Bauabschnitt gestartet. Im Bereich der Maulbeerallee entstehe eine modernde Wettkampf- und Sportstätte, wie Bürgermeister Holger Schreiber mitteilte. Es wird sogar eine feste Tribüne für rund 200 Besucher geben.

Ausgestattet werde diese Dreifeld-Sporthalle zusätzlich mit einem ökologischem Heizwerk, aus welchem zukünftig einmal der gesamte bestehende und neu zu schaffende Bildungscampus in Elstal beheizt werden soll. Ebenso entstehen hier neue Parkplätze sowie eine völlig neue Bushaltestellensituation, bei der die Schüler zukünftig hinter der Oberschule und ausserhalb der Straßenverkehrsraumes an der Maulbeeralle ein- und aussteigen werden - natürlich auch mit den notwendigen Buswartehäusern.

Mit dem Rohbau startet dieFirma O & F Bauunternehmung GmbH aus Rathenow mit einem Bauvolumen von ca. 2,5 Millionen Euro, insgesamt liegt das Investitionsvolumen in Bereichen um 9 Millionen Euro. Das sei eine enorme Herausforderung auch für die Gemeinde Wustermark,so Schreiber. Auch für das Rathausteam sei dieses große Bauvorhaben wieder eine Herausforderung, die aber hochmotiviert und positiv angegangen werde, so der Bürgermeister weiter.