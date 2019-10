Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Dass in den Herbstferien keine Langeweile aufkommt, dafür haben Ronja Dittmar und Tony Püpke ein einfaches Rezept: ab ins Naturschutzzentrum Krugpark. Denn hier luden die Mitarbeiter um Krugpark-Chefin Andrea Kausmann in der ersten Ferienwoche zu einem bunten Herbstprogramm, bei dem u.a. das "Abenteuer Herbstwald" auf dem Plan stand. Für gut 30 Ferienkinder ging es am Mittwochvormittag dabei in kleinen Gruppen an verschiedene Stationen.

Ronjas und Tonys Abenteuer startete zunächst in der Küche, wo unter Anleitung von Jennifer Baier ein Kakao-Mürbeteig angerührt wurde, aus dem die Kinder mit Herbstblätterschablonen Kekse ausstachen. Anschließend ging es für die Leckereien in den Ofen und für Ronja und Tony zum Basteln. Aus Salzteig sollten sie ein Tier des Waldes formen. Kurzerhand entschieden sich die Neunjährigen für ein Wildschein und eine Maus, die behutsam auf eine Baumscheibe geklebt und mit passenden Farben bemalt wurden.

Während Maus und Wildschwein in der Wärme der Bastelstube trockneten, ging es für Ronja und Tonys Gruppe dann endlich hinaus in den Wald. Nach einem kurzem Marsch durch den Blätterwald wurde am Sandfurthgraben gemeinsam geschnitzt, wer wollte konnte sich zudem an der Slackline probieren. "Das hat mega Spaß gemacht und die Zeit verging super schnell. Wir kommen bestimmt wieder", sind sich Ronja und Tony einig.

Wer nun selbst noch ein kleines Abenteuer im Krugpark erleben will, hat in der kommenden Woche noch die Chance zu: Am Montag, 14. Oktober, stehen von 9.30-12.30 Uhr "Eichhörnchen und andere Waldbewohner" im Mittelpunkt und am Mittwoch, 16. Oktober, stehen zur gleichen Zeit die "Klimaretter in Brandenburg" auf dem Plan. Gemeinsam sollen Ideen gesammelt werden, was jeder einzelne für die Umwelt tun kann.

Zu erleben gibt es aber auch in allen anderen Brandenburger Freizeiteinrichtungen in der zweiten Ferienwoche einiges. So lädt das Kinder- und Jugendhaus "KiJu", Willibald-Alexis-Straße 28, am Dienstag, 15. Oktober, zum Basteln flauschiger Herbsttrolle ein und am Freitag, 18. Oktober, werden bei einem Waldspaziergang Herbstschätze gesucht.

Im "KIS" Klub, Magdeburger Landstraße 124, wird am Montag, 14. Oktober, zudem herbstliche Kürbisorangenmarmelade selbst gekocht und am Donnerstag, 17. Oktober, zum Thema Herbst getöpfert. Der Ferienabschluss wird mit Lagerfeuer und Stockbrot zudem am Samstag, 20. Oktober, von 18-21 Uhr im café contact, Domlinden 23, Lagerfeuer und Stockbrot gefeiert.

Der gesamte Ferienkalender ist unter www.erlebnis-brandenburg.de nachzulesen.