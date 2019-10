Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Seit Anfang Oktober führen Beamte der Polizeidirektion Nord verstärkt Beleuchtungskontrollen durch. Seitdem wurden insgesamt 295 Mängel festgestellt. Allein im Kreis Oberhavel war bei 131 Fahrzeugen die Beleuchtung defekt. Damit ist der Kreis Spitzenreiter in der Polizeidirektion Nord. In Ostprignitz-Ruppin wurden 57 Fahrzeuge bemängelt, in der Prignitz waren es immerhin 72 Fahrzeuge.

Angesichts der zahlreichen Mängel bittet die Polizei, mit Beginn der dunklen Jahreszeit bei Pkw, Krad oder Fahrrad die Funktion der Beleuchtung zu prüfen und gegebenenfalls zu reparieren. "Im Straßenverkehr ist es wichtig, rechtzeitig wahrgenommen zu werden, und dafür ist eine einwandfreie Beleuchtung gerade jetzt wichtiger denn je", so Polizeisprecher Stefan Rannefeld. Durch defekte oder auch nicht korrekt eingestellte Beleuchtung könnten andere Verkehrsteilnehmer übersehen oder geblendet werden. "Besonders Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern sind gefährdet, da diese nicht über den Schutz der Karosse wie ein Auto verfügen", warnt Rannefeld besonders die Radfahrer. Helle Kleidung und reflektierende Elemente würden die Wahrnehmbarkeit verbessern.

Zur Sicherheit empfiehlt die Polizei vor Antritt jeder Fahrt, eine Beleuchtungskontrolle durchzuführen.