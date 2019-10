Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Am Samstag, 19. Oktober, eröffnet der Bürgerverein Finkenkrug die zweite Hälfte seiner Konzertsaison in diesem Jahr. Zu Gaust ist der britisch-kanadische Singer/Songwriter Paul O-Brian. Obwohl seit Jahren in Kanada lebend, hat der 1966 in England geborene O’Brien seine irischen Wurzeln und die keltische Musik nie vergessen. Wie viele Musikerkollegen begann er seine Laufbahn mit Auftritten in Pubs, auf Festivals und privaten Konzerten, bevor er seine internationale Karriere starten konnte. Fast behutsam und mit großer Reife singt er heute eigene Songs und gecoverte Titel, denen er immer mit etwas künstlerischer Freiheit auch seinen eigenen Stempel aufdrückt. Die Mischung aus traditionell irischer Musik, Pop, Jazz sowie kanadischen Klängen begleitet er selbst auf der Gitarre mit musikalisch ausgereiften Arrangements. Er wird begleitet von dem Bassisten Lars Hansen. Weitere Infos gibt es auf www.buergerverein-finkenkrug.de. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Das Konzert im Bürgerhaus in der Feuerbachstraße 23 beginnt um 20 Uhr.