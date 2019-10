MOZ

Fehrbellin Eine neunjährige Fehrbellinerin hatte nach einer Kettennachricht so große Angst, dass sie mit ihrer Mutter Anzeige bei der Polizei erstattete. Das Mädchen erhielt per Whatsapp eine Sprachnachricht, die sie an 20 weitere Kontakte leiten sollte, andernfalls würden schlimme Dinge geschehen. Es soll mit Gewalttaten und Morden gedroht worden sein. Neben der Drohung verängstigte auch die Computerstimme das Kind. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung und weist Eltern darauf hin, ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt im Internet surfen zu lassen.