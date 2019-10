Matthias Haack

Gransee (moz) Es ist nach wie vor ein Kraftakt, den der Lindower Regionalligist Woche für Woche stemmen muss. Prägt den Gegner eine glänzend besetzte Auswechselbank, so herrscht dort für den Sechser von Torsten Spiller Leere. Der 40-Jährige musste sogar selbst schon als Spieler ran. Auch heute, wenn das so immens wichtige Duell gegen Zossen ansteht. Aufschlag in der Dreifelderhalle ist völlig unüblich um 15 Uhr und auch der Sonnabend ist nicht der typische Spieltag.

Vielleicht zieht Lindow-Gransee II daher neue Kraft, um das Schlusslicht mit einem eigenen Sieg im Keller verharren zu lassen und selbst die Abstiegszone zu verlassen. "Wir haben gesehen, dass wir mithalten können", erinnert Tobias Stöckel an knappe Resultate, allerdings sieglose Spiele. Er weiß aber auch, dass Zossen vorige Woche gegen den Staffelzweiten aus Magdeburg nah am Punkt war. Zweimal 25:27 die Sätze verloren, dann 26:24 gewonnen, um letztlich mit 24:26 den vierten Satz abzugeben – der Aufsteiger deutete an, was in ihm steckt. Lindow II verlor sein drittes Saisonmatch im Tie-Break gegen Schöneiche II. Demnach liegt bereits psychischer Druck auf den Kontrahenten. Jede lautstarke Stimme in der großen Sporthalle kann helfen, um Reserven zu mobilisieren. maha