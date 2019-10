Christina Tilmann

Leegebruch (MOZ) Der Schlagersänger Thomas Lück ist tot. Der DDR-Star erlag im Alter von 76 Jahren seinem Krebsleiden. Nach Informationen der Zeitschrift "Super Illu" starb er am Donnerstagabend in seinem Haus in Leegebruch. Schon im Frühjahr hatte er seinen endgültigen Rückzug von der Bühne bekannt gegeben.

1943 als Frieder Lück in Dranske auf Rügen geboren, lernte er zunächst Elektromechaniker und begann seine Karriere als 18-Jähriger als Refrainsänger beim Manfred-Lindenberg-Sextett. Mitte der 1960er-Jahre startete er mit humorvollen Schlagern durch und erreichte in der DDR regelmäßig vordere Chartplatzierungen. Seine größten Hits waren "Wo kommt der Schnee auf dem Kilimandscharo her", "Lass doch bloß den Schlankheitstee" oder "Kunigunde". Bei Amiga erschien 1978 die erste LP, insgesamt zwei Langspiel- und 23 Singleplatten. Nach 1997 trat er mit Andreas Holm als Duo "Holm & Lück" auf.

Lück litt schon seit Jahren an Hautkrebs. Im Frühjahr dieses Jahres gab er seinen Abschied von der Bühne bekannt. Er habe nicht mehr die Kraft, eine Stunde auf der Bühne Faxen zu machen, sagte er der "Super Illu".