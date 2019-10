Wiebke Wollek

Velten Früher als geplant konnte die Rosa-Luxemburg-Straße in Velten wieder beidseitig für den Verkehr freigegeben werden. Für die Erneuerung der Schmutzwasser-Hausanschlüsse an mehreren Gebäuden waren vier Wochen eingeplant. Am Donnerstag konnten die Bauarbeiten jedoch bereits nach zwei Wochen abgeschlossen werden. Für die Autofahrer heißt das: Aus Marwitz in Richtung Innenstadt muss keine Umleitung über die Bahn- und die Poststraße mehr gefahren werden. Besondere Gründe für die vorzeitige Freigabe seien im Rathaus nicht bekannt, sagte Stadtsprecherin Ivonne Pelz auf Nachfrage. Die Autofahrer freut es. Denn Velten hat noch einige andere Baustellen, wie die noch immer gesperrte Wilhelmstraße.