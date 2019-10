Wiebke Wollek

Velten Mehr als 60 Museen in ganz Brandenburg beteiligen sich dieses Jahr am Aktionstag "Feuer und Flamme für unsere Museen". Auch Velten gehört wieder dazu. "Im vergangenen Jahr war es eine wirklich erfolgreiche Veranstaltung", erinnert sich Lars Lierow, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Veltener Museen. Am 26. Oktober zwischen 13 und 19 Uhr steht das Feuer im Mittelpunkt. Am Holzbackofen gibt es Flammkuchen, überm offenen Feuer wird Knüppelteig gebacken. Die Künstlerin Manuela Malenz führt die japanische Technik Rakubrand vor. Besucher dürfen Kaffee rösten oder im Café selbst gebackenen Kuchen genießen. Zum Ofen- und Keramikmuseum gibt es an diesem Tag ermäßigten Eintritt. Der Zutritt zum Museumshof ist frei. "Um eine musikalische Überraschung werde ich mich kümmern, da will ich noch nichts verraten", sagt Lars Lierow. "Das Publikum ist immer gut durchmischt. Es kommen viele Familien, alle Generationen sind vertreten."

Flammkuchen und Stockbrot

Für Kinder gibt es wieder die Tonentdecker-Station. Hier können die Kleinen sich im Töpfern ausprobieren. Das gleiche Angebot fand auch in dieser Woche als Herbstferien-Programm statt. "Es war sehr gut besucht", berichtet der Museumsmitarbeiter. In der nächsten Woche ist eine Hortgruppe zu Gast. "Für viele Kinder ist es sehr spannend, etwas über Kachelöfen zu erfahren, weil sie es ja nicht mehr von zu Hause kennen", sagt Lierow. Sogenannte Sparöfen – Spardosen in Form eines historischen Ofens – können von den "Tonentdeckern" kunstvoll bemalt werden. Die Sparöfen sind damals in der Schmidt Lehmann Ofenfabrik in Velten als Souvenirs hergestellt worden – in den traditionellen Ofenfarben Grün und Braun. In der ersten Herbstferienwoche sind viele bunte Modelle entstanden. Einige der kleinen Besucher hatten bereits das Weihnachtsfest im Blick und niedliche Wichtel geformt. Als herbstliche Motive sind Teelicht-Gefäße mit Ahornmotiv entstanden. Zehn Tage müssen die Kunstwerke an der Luft trocknen. Dann werden sie im Ofen acht Stunden lang bei über 900 Grad Celsius gebrannt.

Danach können die Kinder ihre Tonkunst abholen. "Zwischen drei und 14 Jahren sind die Teilnehmer alt", erzählt Lars Lierow. Eltern oder Großeltern bringen ihren neugierigen Nachwuchs in die Tonentdeckerwerkstatt. "Manche der Erwachsenen bleiben gleich dabei und machen selbst mit, weil es ihnen Spaß macht." Die Lust am Gestalten kennt kein Alter. Aus einem faustgroßen Klumpen Ton kann jeder seine eigenen Ideen verwirklichen.

Kalt und matschig

"Manche Kinder haben anfangs Berührungsängste. Schließlich ist der Ton erst einmal nass, kalt und matschig. Aber das verfliegt ganz schnell", sagt Lierow, der den Kindern auch spezielle, an ihr Alter angepasste, Führungen anbietet.

Wer sich nicht nur für Kunst und Industriegeschichte, sondern auch für Fotografie interessiert, hat nur noch zwei Wochen lang die Möglichkeit, eine Foto-Ausstellung im Hedwig-Bollhagen-Museum anzuschauen. Der niederländische Fotograf Erik-Jan Ouwerkerk hat die Künstlerin 1994 in ihren Marwitzer Werkstätten besucht und beeindruckende Zeitdokumente mit der Linse eingefangen, die das Leben und Arbeiten der berühmten Keramikerin zeigen.