MOZ

Eisenhüttenstadt Diebe haben es in Eisenhüttenstadt und Umgebung offensichtlich momentan auf größere Fahrzeuge abgesehen. In den Abendstunden des Donnerstages wurde von einem Parkplatz An der Schleuse ein Wohnmobil gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, ist ein Schaden von 52 000 Euro entstanden. Ebenfalls in dieser Woche wurde von einem Parkplatz am Zentralen Platz ein Transporter entwendet. Der Schaden in diesem Fall betrug 46 000 Euro. In Neuzelle hatten es Täter auf einen Radlader abgesehen. In allen drei Fällen hat die Polizei eine Fahndung eingeleitet, die allerdings erfolglos blieb.