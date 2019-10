Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Ausschuss für Kultur und Sport wird sich im November zu einer Sondersitzung treffen. Einziger Tagesordnungspunkt: Die Zukunft der Stadtbibliothek. Die Stadtverwaltung will Überlegungen vorstellen, die Einrichtung deutlich zu verkleinern.

Demnach soll künftig nur noch eine Etage im Linden-Zentrum genutzt werden. Bisher waren zwei Etagen angemietet. Unstrittig ist, dass die Bibliothek an ihrem bisherigen Standort in der Innenstadt bleiben soll. "Wir haben kein eigenes kommunales Objekt, das sich dafür eignen würde", sagte Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice, zu dem auch die Kultur gehört, jüngst im Ausschuss.

Die Idee der Verkleinerung ist nicht neu. Sie wurde schon einmal diskutiert. Hintergrund ist, die nicht unerheblichen Mietkosten zu reduzieren. Bisher fällt eine Warmmiete in Höhe von rund 128 000 Euro an. Das war eine Zahl, die vor gut zwei Jahren genannt wurde. Damals hatte auch die Verwaltung prognostiziert, dass die Mietkosten auf 70 000 Euro gedrückt werden könnten, wenn nur noch eine Etage angemietet werden muss. Allerdings, und auch das wurde schon vor zwei Jahren gesagt: Die Verkleinerung ist nur möglich nach umfangreichen Baumaßnahmen. "Die Bibliothek müsste in dieser Zeit dann in ein Ausweichquartier", so Martina Harz.

Tourist-Info soll umziehen

Und noch eine weitere Entscheidung muss im Zusammenhang mit der Bibliothek getroffen werden. So gibt es auch schon länger Überlegung, die Tourismusinformation, die bisher ihren Standort neben dem Friedrich-Wolf-Theater in der Lindenallee hat, mit in den Räumen der Stadtbibliothek anzusiedeln. Die Verwaltung erhofft sich davon, Synergien erschließen zu können. Ein Argument war, dass es in der Stadtbibliothek Toiletten gibt, die am derzeitigen Standort nicht vorhanden sind.

Martina Harz warb nicht zuletzt deshalb für eine Sondersitzung und eine mögliche Entscheidung noch in diesem Jahr, weil die Zeit drängt. Der derzeitig gültige Mietvertrag läuft Ende 2021 aus. Mögliche finanzielle Folgen müssten im Haushalt des kommenden Jahres berücksichtigt werden. "Wenn wir die Veränderungen realisieren, dann hat das so oder so Auswirkungen auf den Haushalt."

Klar ist, dass sich die Bibliothek verkleinern muss. Die Stadtverordneten hatten beschlossen, den Zuschuss nach und nach auf 350 000 Euro im Jahr 2022 abzuschmelzen. Momentan wird die Einrichtung aus dem städtischen Haushalt mit 400 000 Euro bezuschusst. Auch die Halbierung der Fläche ist Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung.

Bürger sollen beteiligt werden

Oliver Kuppinger (Bündnis90/Die Grünen), der schon vor seiner Zeit als Stadtverordneter die Sparpolitik in der Stadtbibliothek kritisiert hat, bemängelte die Verfahrensweise. Er vermisst die Bürgerbeteiligung an dem Entscheidungsprozess. Außerdem setzte er sich dafür ein, die Leistungskürzungen in der Einrichtung noch einmal zu diskutieren. Holger Wachsmann (SPD) verteidigte den Beschluss, der von der SPD-Fraktion ausging, den Zuschuss zu kürzen. Er verwies auf die nach wie vor sinkende Einwohnerzahl und die knapper werdenden finanziellen Mittel.