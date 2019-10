MOZ

Beeskow (MOZ) Leif in Concert – Vol. 2, der neue Film von Christian Klandt feiert heute in Los Angeles seine Amerika-Premiere. Das Werk des aus Beeskow stammenden Regisseurs wurde gestern bereits im Rahmen des Internationalen Filmfestivals in Warschau aufgeführt. Dort wird der Film auch zwischen dem 16. und 18. Oktober weitere Male zu sehen sein. Teilfinanziert wurde die Hommage an eine Musik-Bar und ihre Besucher von der Stadt Beeskow sowie einigen Bürgern.