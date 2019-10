Steffen Kretschmer

Marwitz (Moz) Das "Herz für Johannes" ist beim FC Marwitz aktuell immer dabei. Zuletzt wanderte es im Spiel der 2. Fußball-Kreisklasse West gegen die Reserve-Mannschaft des Löwenberger SV (8:3) sogar in großer Plüschform mit zum Anstoßpunkt. Wie viele andere in der Region, wollen auch die Fußballer helfen. Sie sammeln dringend benötigtes Geld für den schwer erkrankten Johannes aus Marwitz. "Der Kleine gehört zu meiner Familie", sagt FC-Trainer Robert Much. "Wir wollten unbedingt auch etwas tun. Deshalb haben wir Spendendosen gebastelt."

Beim dreijährigen Johannes war vor einigen Monaten ein bösartiger Gehirntumor festgestellt worden. Es folgte eine Operation und eine Chemotherapie. "Derzeit ist Johannes mit seiner Familie in Essen in Behandlung", sagt Much. Dort müsse er sich einer Strahlentherapie unterziehen. "Es ist deshalb sinnvoll, dass alle aus seiner Familie dabei sind. Das hilft ihm. Um das jedoch ermöglichen zu können, ist finanzielle Unterstützung wichtig."

Im Rahmen der Marwitzer Partie gegen den Löwenberger SV II wurden die Eintrittsgelder gesammelt. "Wir haben auch so noch einiges in die Spendendose getan", sagt Coach Robert Much, der auch noch "bei unserem Fan-Club vorbeischauen" will. "Das Tolle ist, dass ja nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Vereinen gesammelt wurde – beispielsweise bei den Anglern. In der Feuerwehr ebenso. Es ist wirklich schön zu sehen, dass sich alle beteiligen, wenn es jemanden aus unserem Ort betrifft". Das gesammelte Geld soll übergeben werden, wenn die Familie aus Essen zurück ist.