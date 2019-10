René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Mit Kerzen und Blumen haben Frankfurter der Opfer des Anschlags in Halle gedacht.

Zu der Gedenkveranstaltung am Stein für die Frankfurter Synagoge am Brunnenplatz sind am frühen Freitagabend mehr als 200 Frankfurter zusammen gekommen. Organisator Jan Augustyniak erklärte, "für die Jüdische Gemeinde bedeutet dieser Anschlag so viel, als ob deutsche Christen Heiligabend in der Kirche angegriffen werden würden".

Oberbürgermeister René Wilke erklärte, dass die Masse bisher zu leise ist. "Lassen sie uns aufhören, leise zu sein", rief er die Teilnehmer auf. Danach wurden Blumen am Gedenkstein niedergelegt und haben viele so wie Linda Pickny (Foto) Kerzen angezündet.