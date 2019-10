Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Einen Arbeitstitel hat das Vorhaben schon mal. Von der K 17 ist im Rathaus die Rede. K 17 steht für die Kyritzer Straße 17 im Brandenburgischen Viertel. Dort soll ein neuer Hort entstehen. Diesen Vorschlag hatte die Verwaltung im September den Abgeordneten präsentiert und damit gleichsam der Neubau-Option gegenüber der möglichen Alternative, einem etwaigen Umbau des Vereinshauses an der Havellandstraße 15, den Vorzug gegeben.

Keine vier Wochen später will die Rathausspitze nun bereits Nägel mit Köpfen machen. Zwar konnten im August alle Anträge auf einen Hortplatz im Quartier positiv beschieden werden, doch es pressiert. Die Grundschule Schwärzesee, wo der Hort Kinderinsel sein Domizil hat, braucht dringend Klassenräume. Zudem wächst der Bedarf an Hortkapazitäten weiter. Weshalb die Verwaltung keine Zeit verstreichen, sondern zügig mit der Planung starten will.

Als Ziel hat Baudezernentin Anne Fellner formuliert: Zum Schuljahresbeginn 2022/23 soll der Neubau, mit einer Kapazität von 150 Plätzen konzipiert, in Betrieb gehen. Sie und ihr Kollege Jan König drücken aufs Tempo. Mit einer Beschlussvorlage. Die Stadtverordneten werden gebeten, 200 000 Euro für Planungsleistungen freizugeben. Und überdies eine zusätzliche Stelle fürs städtische Hochbauamt zu bewilligen, die noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden soll.

Personalaufstockung erbeten

Widerspruch gab es im Bauausschuss diese Woche allein in puncto Stelle. Von einem Vorgriff auf den Haushaltsplan für 2020/21 war die Rede. Kommenden Monat beginne ohnehin die Etat-Debatte, hieß es in der Runde. Anne Fellner skizzierte den ambitionierten Zeitplan und warb eindringlich für die personelle Aufstockung. Das Hochbauamt brauche mit Blick auf die neuen Aufgaben einfach einen weiteren Ingenieur. Neben der K 17 wolle die Stadt bekanntlich die E 100, den Hort "Coole Füchse" an der Eisenbahnstraße 100, ertüchtigen, vorausgesetzt, sie könne die Immobilie wie geplant vom Landkreis erwerben. Mit den aktuellen Bordmitteln sei all das nicht zu leisten. "Wenn diese Botschaft bei Ihnen angekommen ist, streichen wir den Passus für heute", so Fellner. Was bedeutet: Ein parlamentarisches Votum über die Verstärkung gibt es erst mit der Verabschiedung des Etats und damit des Stellenplans im Dezember. Zwei Monate später, mit denen Fellner nach eigener Aussage leben kann. Die Planung bzw. die Ausschreibung dieser Leistung, so versicherte sie, werde ihr Team mit eigenen Kräften auf den Weg bringen. Mehrheitliche Zustimmung aus dem Gremium.

Wie wenig später auch im Bildungsausschuss. Irene Kersten (Linke) appellierte dort ferner an die Verwaltung, die Hortkapazität "nicht kleinzurechnen", die Einrichtung also mit einem Puffer zu planen. Dr. Julia Kraushaar (SPD/BFE) wiederum bat darum, nicht nur den Bedarf an Hortplätzen, sondern den Bedarf an Kita-Plätzen insgesamt im Blick zu haben. Dies versprach Dezernent König.

Vorgesehen sei, die jetzige Einrichtung "Kinderinsel" (60 Plätze) und den Hort Spreewaldstraße 20/22 (55 Plätze) in den neuen Hort Kyritzer Straße zu verlagern. Um dem wachsenden Schüleraufkommen und den Prognosen gerecht zu werden, plane die Stadt weitere 35 Plätze, was summa summarum 150 Plätze mache. Das Grundstück Kyritzer Straße 17 liegt unmittelbar neben der Grundschule Schwärzesee. Es befindet sich in städtischem Eigentum. Eine Kostenschätzung für den Neubau soll im Zuge der Planung erstellt werden. Die Stadt rechnet, dies hat Baudezernentin Anne Fellner erklärt, mit einer 80-prozentigen Förderung für das Projekt.

Nächste öffentliche Beratung zum Thema Hort: 15. Oktober um 18.15 Uhr im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Bürgerbildungszentrum