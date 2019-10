MOZ

Ahrensfelde/Bernau (MOZ) Polizisten konnten zwei Trunkenheitsfahrten beenden. Bei einer Kontrolle in Börnicke am Donnerstag fiel Beamten Alkoholgeruch beim 24-jährigen Fahrer eines VW Golf auf. Ein Atemalkoholtest ergab hier 0,65 Promille. In der Eichner Dorfstraße stoppten Beamte am Freitag zudem einen 18-Jährigen in einem Skoda Fabia. Auch dieser junge Mann stand unter Alkoholeinfluss. Gemessen wurden 0,9 Promille. In beiden Fällen wurde Anzeige erstatten und die Weiterfahrt untersagt.