Steffen Kretschmer

Oranienburg (Moz) Ein Teil der Kabinenansprache aus dem April 2011 wird ganz sicher auch diesmal wieder beim Oranienburger FC Eintracht ein Thema sein. "Trainer Gerd Pröger sagte uns damals, dass wir bloß kein schnelles Gegentor kassieren sollen", erinnert sich Michael Schuldig. Der 30-Jährige ist heute Co-Trainer, stand damals aber für das Team aus der Kreisstadt, welches zu diesem Zeitpunkt in der Landesliga auflief, auf dem Platz. Am Ende verlor Oranienburg mit 0:3 gegen den früheren Drittligisten SV Babelsberg 03.

Mittlerweile spielt die Eintracht in der Brandenburgliga und der SVB ist in der Regionalliga angekommen. Wie damals treffen beide Mannschaften in der Neuauflage dieses Duells im Achtelfinale des Landespokals aufeinander. Diesmal würde Michael Schuldig eines aber nur zu gern verhindern: "2011 haben wir dann trotz der Ansage des Trainers nach einer Minute mit 0:1 zurückgelegen. Dieses frühe Gegentor sollten wir am Sonnabend unbedingt verhindern."

Einige andere Dinge könnten hingegen wieder so laufen. "Wir haben nicht schlecht gespielt und gut mitgehalten", sagt Schuldig. "Das war auch im Ergebnis zu sehen. Ich habe beim Stand von 0:2 auch noch einen Freistoß an den Babelsberger Pfosten gesetzt." So habe sich Oranienburg, bis auf die verschlafene erste Minute, gegen den späteren Pokalsieger wenig vorwerfen können. Der SVB 03 stemmte nach einem 3:0 gegen den VfB Hohenleipisch letztlich die Trophäe in die Höhe.

Wie es klappen kann, den Favoriten nicht nur zu ärgern, sondern auch aus dem Wettbewerb zu werfen, zeigte 2013 Stadtrivale TuS Sachsenhausen. Dieser war durch den 1:0-Siegtreffer von Martin Pilz (70.) gegen Babelsberg (Dritte Liga) in das Pokal-Halbfinale eingezogen.

Dass es eine solche Überraschung am Sonnabend auch vom OFC geben kann, hält Co-Trainer Michael Schuldig durchaus für möglich. Die Aufregung sei 2011 bei ihm gar nicht so groß gewesen, sagt er. "So ist es auch jetzt. Wir haben Respekt und schauen dann, was passiert."

Babelsberger Pokalspiele mit Oberhavel-Beteiligung:

12. April 2011, Achtelfinale

Oranienburg - Babelsberg0:3

8. Mai 2013, Viertelfinale

Sachsenhausen - Babelsberg1:0

13. August 2017, 1. Runde

F. Glienicke - Babelsberg 0:6

12. Oktober 2019, Achtelfinale

Oranienburg - Babelsb.(15 Uhr)