Übergabe des Entwässerungsgraben in Golzow: Michl Brandt (Strabag), Julian Butschke (Gedo), Sigfried Richter (Untere Wasserbehörde Landkreis), Martin Pfeifer (Bauprüfstelle Landesumweltamt), Axel Kraetzer (Bauamtsleiter Golzow), Frank Schütz (Bürgermeister Golzow) und Planer Rainer Schönberg durchschneiden am Freitag am Staubauwerk 2 symbolisch das Band. © Foto: Doris Steinkraus