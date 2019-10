Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem Koffer voller faszinierender Eindrücke sind Renate Perner und Lutz Flügge gerade aus Kolumbien zurückgekehrt. Drei Wochen lang unterstützen sie Frauen in dem Andendorf Saboya, kleine Püppchen aus Filz herzustellen, damit sie diese auf Märkten verkaufen können. Seit 16 Jahren engagieren sich Renate Perner und Lutz Flügge als Volontäre des Berliner Vereins Deutsche Gesellschaft für Kultur (DGFK). Ziel sei es, besonders Frauen in Entwicklungsländern zu unterstützen, dass sie selbst eigenes Geld verdienen können. Dabei sei es jedoch wichtig, dass diese Art der Hilfe zur Selbsthilfe auf der lokalen traditionellen Lebenskultur basiert.

"Die Filzwolle gewinnen die Frauen von ihren Schafen und färben die Wolle selbst ein", erläutert Renate Perner. Der Verkauf der Püppchen sei ein Nebenerwerb, die Frauen arbeiten in der Landwirtschaft. "Deshalb konnten wir sie nur nachmittags treffen", ergänzt Lutz Flügge, Inhaber des gleichnamigen Cafés in Neuenhagen. Weil die Menschen in Kolumbien sehr religiös sind, entwickelten die Helfer aus Brandenburg und die Projektteilnehmer die Idee, Krippenfiguren zu filzen. Lutz Flügge baute mit älteren Jungen kleine Ställe aus Holz, so dass ein Gesamtprodukt entstand. "Es ist ein Geben und Nehmen in solchen Projekten – jeder nach seinen Möglichkeiten und mit gegenseitigen Vertrauen", betonen die beiden.

Der Berliner Verein, der unabhängig von irgendeiner Regierung wirkt, sucht sich als Partner vor Ort auch Nichtregierungsorganisationen. Ihre Flüge zahlen die Entwicklungshelfer selbst, für Unterkunft und Verpflegung sorgen Vereinsgründer Norbert Pintsch und Senta Siller, die die Puppenmacherinnen anleitete, bis sie die Kunst selbst beherrschen. Norbert Pintsch sei Architekt und zeige den Menschen, wie sie Brunnen bauen können, so Renate Perner. Sie arbeitete bis zu ihrem Ruhestand 2016 als Erzieherin und Heilerziehungspflegerin für behinderte Menschen in der Wohnstätte "Waldhaus".

Drei Tage Karibik-Urlaub

"Zur Philosophie der DGFK gehört es, dass ihre Volontäre auch Land und Leute kennen lernen", sagt Renate Perner. So konnten die beiden Kurstädter ins Amazonasgebiet reisen und zum Abschluss noch drei Tage in der Karibik verbringen.

Die Bad Freienwalder sammelten schon Erfahrungen in drei Ländern: 2014 bis 2009 in Pakistan, 2010 bis 2017 in Kamerun sowie 2018 und 2019 in Kolumbien. "Unsere Projekte sind jetzt alle abgeschlossen", so Renate Perner und Lutz Flügge. Ob sie sich weiter Langstreckenflügen aufbürden, wissen sie nicht.

"Für all unsere Projekte haben wir Sach- und Geldspenden erhalten, die wir für den Kauf von benötigtem Material und für den Kinderclub in Kamerun verwendet haben. Vielen Dank an alle Spender, die uns in den vielen Jahren unterstützt haben", so die beiden Entwicklungshelfer. Jährlich einmal reisten sie in die Länder, um zu helfen. "Uns ist das ein Bedürfnis", versichern sie. Weiter machen wollen sie auf jeden Fall. Vielleicht aber etwas näher ihrer Heimat, so dass die Reisen mit weniger strapaziös sind. "Ich habe da schon eine Idee", sagt Lutz Flügge. Mehr verraten will er aber noch nicht.

Unterwegs mit Sagen-Programm

Derzeit ziehen sie mit ihren Sagen und ihrer selbst geschriebenen Oderbruchhymne durchs Land, demnächst beim Herbstfest in Falkenberg am 26. Oktober.