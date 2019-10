MOZ

Altlandsberg (MOZ) Bei einem Unfall in der Berliner Allee ist am Mittwochabend ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag war der Fahrer eines VW Bora aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Krad kollidiert. Dessen Fahrer sei in der Folge gegen einen VW Golf gestoßen und gestürzt. Er wurde ins Unfallkrankenhaus Berlin gefahren. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei ca. 4000 Euro.