MOZ

Rüdersdorf (MOZ) Auf einem Parkplatz an der A 10 haben Diebe den Auflieger eines Sattelzuges aufgebrochen und daraus einen Teil der Ladung gestohlen. Das ist am Freitag angezeigt worden. Laut Polizei handelte es sich um diverse Werkzeugmaschinen. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminaltechnik hätten die Spurensicherung übernommen, hieß es. Aus einem anderen Sattelzug, der dort in der Nacht parkte, haben Diebe mehrere Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Der Schaden wurde hier mit ca. 200 Euro beziffert.