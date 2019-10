Udo Plate

Finowfurt (MOZ) Die monatelange Quälerei im Training zahlte sich nun für das Bad Freienwalder Duo Felix Neumann und Markus Block aus: Beim Spartan Super Race auf dem Gelände des Luftfahrtmuseums Finowfurt gaben die beiden Kurstädter noch einmal richtig Gas und heimsten mehrere vordere Plätze und Medaillen ein.

In insgesamt drei verschiedenen Wettbewerben konnten sich die beiden Freienwalder mit Athleten aus ganz Europa und Amerika messen. Wie gewohnt forderte der ständige Wechsel zwischen Krafthindernissen und Laufpassagen den Startern alles ab. Ob nun das Tragen schwerer und wenig körperfreundlicher Eisenketten oder der technisch anspruchsvolle Speerwurf, die beiden Kurstädter ließen sich auch im weiteren Verlauf der Konkurrenz nicht aufhalten und bewiesen bis zum finalen Sprung über das Feuer Ausdauer. Belohnt wurde die erhöhte körperliche Anstrengung. Markus Block lief zwei Distanzen an diesem Tag und Felix Neumann absolvierte alle drei Wettbewerbe, was ihm eine Sondermedaille einbrachte. Jetzt wird der Fokus wieder auf den Handball gelegt und um wichtige Punkte mit der Jahn-Mannschaft gekämpft.