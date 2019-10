Udo Plate

Torgelow (MOZ) Neben den Siegern des finalen Wettbewerbes der Bowhunter strahlten vor allem Ronny Ackermann und Matthias Steinki, die beiden Cheforganisatoren, übers ganze Gesicht. Den beiden Bogensportfans war es mit ihrem achtköpfigen Team rund um Torgelow gelungen, einen perfekten Abschlusswettbewerb für die 230 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet in die Torgelower Fauna zum zaubern.

"Uns ist vor allem gelungen, die im Vorfeld nicht wenigen Skeptiker zu begeistern. Es sind wahrlich etliche Aktive doch mit Vorbehalten und gemischten Gefühlen ob des Austragungsortes angereist. Die Heimfahrt sind sie dann jedoch komplett begeistert angetreten. Unsere Endmoränenlandschaft hat schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, das bei den Sportlern bestens ankam. Zudem ist der Mischwald im Wechsel mit Lichtungen, Feld und Wiesen das ideale Gelände für diesen Sport", wurde Reiner Ackermann seiner Freude über den überaus gelungenen finalen Wettbewerb kaum Herr.

230 Schützen am Start

Torgelow, an der Bundesstraße 158 nahe Bad Freienwalde gelegen, aber zur Gemeinde Falkenberg gehörend, erlebte eine viertägige Bogensportveranstaltung, bei der die Schützen in Feld und Flur in vier Kategorien aus unterschiedlichen Entfernungen auf Tierattrappen schießen. Dabei haben die Abschusspflöcke je nach Alter verschieden Farben. "Hat die bürokratische Vorbereitung Monaten in Anspruch genommen, benötigten wir für den Aufbau der Parcours einen guten Vormittag. Bei unseren Helfern handelt es sich um erfahrene Bogensportler, bei denen jeder Handgriff sitzt. Zudem kam uns die Erfahrung des Baus der zwölf Parcours (je 28 Ziele) bei der Europameisterschaft in Oberwiesentahl/Bozi Dar 2018 zu Gute. Dort waren 1800 Schützen am Start", erläuterte Rainer Ackermann.

Die Wettkampftage verlangten den Schützen alles ab. Es regnete unaufhörlich. Viele Schützen benutzen Naturfedern an den Pfeilen. Diese müssen vor dem Regen geschützt werden. Nasse Federn legen sich an dem Pfeil an, der dann dann eher bescheiden fliegt.

Nach dem Durchlauf der insgesamt 14 Ziele trafen sich alle Sportler am Versorgungspunkt. Üblich sind kleine Versorgungsstände im Gelände mit Snacks. In Torgelow gab es allerdings ein vollwertiges Essen. Nach der Abgabe der Schießzettel trug die Turnierleitung die Resultate in die Rangliste ein und präsentierte die Gesamtwertung.

Lob für perfekte Bedingungen

Die vier Tage zeigten, dass die hiesige Region für Wettkämpfe dieser Größe allemal geeignet ist, wie auch die Lobeshymnen der Schützen untermauerten. "Ein dicker Dank gilt Holger Horneffer vom Amt Falkenberg und Gerald Stechbarth für die Unterstützung. Dank auch unseren Helfern und Torgelowern, die das bunte Treiben im und um den kleinen Ort mit reichlich Verständnis und Interesse verfolgten. Auch unsere Ehefrauen möchte ich nicht vergessen", so Reiner Ackermann vom Bogenparcours Torgelow in seinem positiven Fazit.

Sieger in der Kategorie Langbogen wurde Walter Maier vom VfL Landshut vor Daniel Golze (Rathenower Bogenfüchse) und Ralf Scheuner (Schützengilde Cottbus). Die Frauenkonkurrenz gewann Yvonne Bäckmann (SV Bad Vibel) gefolgt von Michaela Schneider (DFBV) und Iris Schmalhoff (Bogenlädle Starzach). Bei den jungen Senioren setzte sich Jens Meyer (Templiner Bogenschützen) durch. Es folgten Reinhold Nemitz und Anton Jung (Longbow-Friends).