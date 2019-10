Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr finden auch 2019 die Dirt Games statt. Um 13 Uhr erfolgt am 26. Oktober der erste Start für Kinder auf der Motocrossstrecke des MC Schwedt in den Müllerbergen bei Schwedt. Ab 11 Uhr können bereits die Startunterlagen in Empfang genommen werden oder aber schon am 24. Oktober, ab 18 Uhr, im X-Treme-Vereinsheim in Angermünde, Wasserstraße 1, im ehemaligen "Schweizer Hof".

Das Starterfeld umfasst wieder drei verschiedene Gruppen – Kinder (3 bis 10 Jahre), Junioren (11 bis 16 Jahre) und Erwachsene (ab 17 Jahre). Im Bereich der Erwachsenen kann man als Einzelstarter oder im Team antreten, wobei die Teilnehmerzahl im Team auf fünf festgelegt ist. Es spielt keine Rolle, ob es Männer-, Frauen- oder Mixed-Teams sind.

Anmeldungen bis 15. Oktober

Die Länge der Strecke beträgt knapp sechs Kilometer und wird im Vergleich zum Vorjahr nur einmal durchlaufen. Deswegen wird es auch jede Menge neue Hindernisse geben. "Viele lokale Firmen helfen uns wieder dabei und stellen Material und vieles mehr zur Verfügung", informierte Erik Lupa, der Hauptorganisator.

Mittlerweile ist das letzte von drei Anmeldefenstern geöffnet. Die Zeit der super vergünstigten Startgebühren ist vorbei. Für Nachzügler besteht noch bis zum 15. Oktober die Möglichkeit, sich unter www.x-treme-uckermark.de anzumelden oder aber am Veranstaltungstag in der Zeit von11 bis 12 Uhr.

Vorläufiger Zeitplan:12.45 Uhr: Einweisung auf der Kinderstrecke, 13.00 Uhr: Start Kinder, 13.30 Uhr: Siegerehrung Kinder13.45 Uhr: Einweisung Junioren, Erwachsene, Teams, 14.00 Uhr: Start Junioren, Erwachsenen, Teams15:30 Uhr: Siegerehrung