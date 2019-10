Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn am Dienstag die Gratulanten in die Friedenskirche kommen, um den Vertretern des Oekumenischen Europa-Centrum (OeC) zum 25. Geburtstag des Vereins zu gratulieren, der sich der Förderung des Austauschs zwischen Menschen verschiedener Konfession und Nation verschrieben hat, dann erhalten diese ein Souvenir: Eine kleine Keramik-Brücke.

Symbol für den Verein

Sie symbolisiert das Anliegen des Vereins ebenso wie seinen Sitz in der Friedenskirche an der Oderbrücke. OeC-Vereinsvorsitzender Christoph Bruckhoff hat das Souvenir gemeinsam mit dem Studierenden-Pfarrer der Viadrina, Rafał Mocny auf einer Pressekonferenz in dieser Woche vorgestellt. In einem deutsch-polnischen Flyer zum OeC-Jubiläum äußern Mitglieder und Freunde, wie sie die Arbeit des Vereins erlebt haben. Höhepunkte der Jubiläumsfeier am Dienstag werden ein deutsch-polnisches ökumenisches Treffen aller Bischöfe an Oder und Neiße und ein öffentlicher Gottesdienst in der Friedenskirche sein.