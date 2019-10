MOZ

Müllrose Nach dem Abschluss der Baumaßnahmen im Haus sind die Dauerausstellungsräume im Müllroser Heimatmuseum im Haus des Gastes ab sofort wieder für interessierte Besucher geöffnet. Sowohl die Einwohner Müllroses als auch Touristen und andere Besucher der Stadt können sich nun wieder die Dauerausstellung im Heimatmuseum ansehen.

100 Jahre alte Königsscheibe

Auf etwa 180 Quadratmeter Ausstellungsfläche können mehr als 900 Exponate betrachtet werden. Diese geben einen Einblick in mehr als 750 Jahre Geschichte und Kultur der Stadt Müllrose und seiner näheren Umgebung. "Zu sehen sind authentische Belege zur Siedlungsgeschichte und Stadtgründung, Gerätschaften zur Landwirtschaft und Fischerei, Exponate zum Müllroser Handwerk, aus der Zeit der Befreiungskriege und Industrialisierung sowie aus dem Gewerbe und der Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert", teilt die Museumsleitung mit. Historische Dokumente, Pläne und Fotografien belegen die stattgefundenen Ereignisse.

Neu im Sammlungsbestand des Müllroser Heimatmuseums und auch neu in der Dauerausstellung zu bewundern ist eine fast 100 Jahre alte Königsscheibe. Sie war feierlich im Rahmen des "Müllroser Seekonzertes" am 18. August dieses Jahres durch Michael Schneider, Gildemeister der "Schützengilde Müllrose 1837/1990", an den Bürgermeister der Stadt Müllrose, Thomas Kühl, übergeben worden. Diese Königsscheibe hat jetzt einen würdigen Platz an prädestinierter Stelle im Museum bekommen.

Im Haus des Gastes waren in den vergangenen Monaten eine Risssanierung sowie die Instandsetzung der Heizungsanlage durchgeführt worden.

Info Das Heimatmuseum im Haus des Gastes ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Bis 31. Oktober: montags bis freitags 10 Uhr bis 16 Uhr; sonnabends, sonntags und feiertags 10 Uhr bis 14 Uhr. 1. November bis 31. März: montags bis freitags 10 Uhr bis 16 Uhr; sonnabends 10 Uhr bis 14 Uhr. Informationen und Eintrittskarten gibt es in der Schlaubetal-Information im Haus des Gastes, Kietz 7, 15299 Müllrose, Telefon (033606) 77290, Fax (033606) 772925, Mail info@schlaubetal-tourismus.desowie im Internet unter der Adresse www.schlaubetal-tourismus.de