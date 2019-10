Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei den ostdeutschen Meisterschaften der Bogenschützen im September in Glindow ist es Daniel Koss das erste Mal passiert: "Da war in einem Finale optisch nicht zu erkennen, welcher Pfeil der beiden Schützen näher am Zentrum der Scheibe war und ich musste einen Stechzirkel zu Hilfe nehmen." Auch ein Messschieber und eine Lupe gehören für solche Fälle zu den Ausrüstungsgegenständen des Kampfrichters vom Preußischen Schützen-Verein Frankfurt.

"Solche Fälle", das sind auch abgeprallte Pfeile, Durchschüsse und Pfeile, die abgeknickt sind oder die so weit durchgedrungen sind, dass deren Schaft nicht mehr zu sehen ist. Immer dann, wenn eine Wertung nicht zweifelsfrei durch die Schützen selbst erkannt werden kann – die in der Regel zu viert auf eine Scheibe schießen und die Ergebnisse selbst in die Listen eintragen – ist der Kampfrichter gefragt.

Von den Schützen werde man vielleicht deshalb vor allem als "Wertungsmaschine" wahrgenommen, vermutet Daniel Koss. Dabei sei man für den gesamten Ablauf des Wettkampfes und die Sicherheit aller verantwortlich. Stehen die Schützen richtig an der Linie, behindern sie sich nicht gegenseitig, werden die Ampelzeiten zur Vorbereitung, zu Schießbeginn und -ende eingehalten – das sind nur einige Punkte, die einzuhalten sind. Auch das mit der Sicherheit ist so eine Sache. "Denn manchmal fliegen Pfeile an der Scheibe vorbei und landen hundert Meter weiter. Wenn sich dann Autofahrer oder Besucher nicht an Absperrungen halten, kann es gefährlich werden."

Daniel Koss hat sich zwei Credos zu eigen gemacht: "Ich mache keinen Unterschied zwischen Kreis- und deutschen Meisterschaften. Und ich halte es wie einer meiner Ausbilder: Wir sind die ersten Diener auf dem Feld. Wir dienen den Sportlern, um sie zu ihren besten Leistungen zu führen." Dazu gehöre auch, einen Blick dafür zu haben, wenn ein Schütze Probleme mit seinem Bogen hat. "Mancher denkt nicht daran, sich per Handzeichen zu melden. Ich gehe dann zu ihm, frage nach. Meist lässt sich ein Defekt schnell beheben und der Schütze kann zeitnah noch seine Serie schießen", nennt der 30-Jährige ein Beispiel. Andererseits fordert er die Sportler schon bei kleineren Wettkämpfen auf, es wie die "Großen" zu tun: Jeder Treffer muss nach jeder Passe (Durchgang) auf eine bestimmte Art und Weise markiert werden, dann lassen sich Sonderfälle wie Durchschüsse schneller klären. "Das hat bei einer Kreismeisterschaft einer Müllroser Schützin bei einem Abpraller zur richtigen Wertung geholfen", unterstreicht Koss. Denn andernfalls wird der niedrigste Wert einer nicht markierten Stelle angesetzt.

Der Weg zum Kampfrichter führte bei Daniel Koss über zwei Stufen. 2004 kam er als Aktiver über seinen Vater Michael zum Bogenschießen beim Preußischen Schützen-Verein. "Welche Erfolge ich hatte? Mit der Landesliga-Mannschaft wurden wir mehrmals Vizemeister und im Einzeln bin ich mal Vierter bei ostdeutschen Meisterschaften geworden", blickt der Frankfurter gelassen auf seine Wettkampfzeiten, wobei er bei Schützenmeisterschaften noch heute zum Bogen greift – und da vorn mitmischt.

Als Trainer Wojiech Gawor 2007 zum USC Viadrina wechselte, entschied sich der jugendliche Koss, eine Trainerausbildung zu beginnen, damit der Vereinsbetrieb nicht an Qualität verliert. Parallel dazu nahm er noch an Wettkämpfen teil. "Aber ich habe dann gemerkt, dass das mit der Doppelbelastung nicht klappt und habe mich entschieden, dass ich nur noch Trainer mache", erzählt er. Das ist gut zehn Jahre her.

Daniel Koss trainiert nicht nur erfahrene Sportler, sondern widmet sich auch neuen so wie Thomas Strobel. "Er ist sehr fleißig und hat eine gute Form. Mit ihm kann man gut trainieren." Sein größter Erfolg als Trainer ist immer noch ganz nah. 2012 hatte sich Falk Just gleich in seinem ersten Jahr für die Deutschen Meisterschaften der Schützenklasse mit dem Compoundbogen qualifiziert. "Auf seine Silbermedaille bin ich wirklich stolz. Ich weiß noch, dass ich ihn über die vielen Runden mit Bananen und Wasser abgefrühstückt habe, damit er durchhält", kann sich Daniel Koss ein Schmunzeln nicht verkneifen. Aber die Betreuung war auch nötig, denn die Besten hatten nach der Qualifikation mit 72 Pfeilen noch fünf weitere Runden mit jeweils 15 Pfeilen zu absolvieren, bis die Medaillengewinner feststanden. "Das erfordert sehr viel Kraft und Ausdauer. Da wird der Bogen schon schwer, wenn man ihn aufzieht und die Sportler pumpen manchmal ganz schön."

Die Stufe vom Trainer zum Kampfrichter hat sich zu jener Zeit aus der Realität heraus ergeben: "Ich war ja nicht mehr so aktiv und dachte, Kampfrichter könnte ich auch machen. Zumal wir damals im Landesverband nur einen hatten und bei Meisterschaften immer auf Hilfe aus Berlin angewiesen waren.". Also begann Daniel Koss eine Ausbildung, lief ab 2016 bei Wettkämpfen mit und hatte im September desselben Jahres seinen ersten Einsatz. Bei Kreismeisterschaften ist er allein verantwortlich, bei Ranglistenturnieren mit fünf weiteren Kampfrichtern, bei deutschen Meisterschaften in der Halle oder open air sind es ein gutes Dutzend, beim Weltcup noch mehr.

Sein letzter großer Einsatz waren die deutschen Meisterschaften Anfang August in Berlini. Für das Prozedere beim Finale gab es gar eine Generalprobe. Koss war als Target Judge (Zielrichter) für das Anzeigen der Wertungen verantwortlich. "Viele Kampfrichter sagen, es ist ihre Chance, zu deutschen und internationalen Meisterschaften zu kommen, wenn es sportlich nicht klappt", gibt Daniel Koss eine gängige Meinung wieder. Ob der Satz für ihn gilt, lässt er offen. Aber internationale Einsätze strebt er definitiv an, hat deshalb vor einem Jahr die Prüfung zum Continental Judge der WAE (World Archery Europe), dem europäischen Bogenschützenverband, abgelegt. Selbstverständlich auf Englisch. Seine große Hoffnung ist es, im nächsten Jahr bei den Jugend-Europameisterschaften in Großbritannien als Kampfrichter dabei zu sein.