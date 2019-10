Sauen FÖJ-ler Leon Priesnitz gibt sich noch geheimnisvoll, was die Taschenlampenrallye in Sauen betrifft. Schwärmt aber in den höchsten Tönen von seinem Freiwilligen Ökologischen Jahr bei Stiftung August Bier. © Foto: Monika Rassek

Sauen (MOZ) Es ist der erste Schritt in ein selbstständiges Leben, sagt Leon Priesnitz über die Zeit seit dem 1. September und somit über den Beginn seines Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ). Der 19-Jährige stammt aus einem kleinen Ort mit viel Wald im Löwenberger Land. Für ein Jahr wird er für die Stiftung August Bier und die Sauener Forst & Gewerbe GmbH tätig sein.

"Es gefällt mir hier. Die Idee des August Bier war super. Der Wald sieht ganz anders aus als Zuhause, wo nur schnurgerade ausgerichtete Kiefernwälder zum Abholzen bereit stehen", erzählt der FÖJ-ler begeistert. Der Wald hier sei vielfältig: "Es wachsen so viel verschiedene Baumarten. Das ist beeindruckend."

Und Leon Priesnitz weiß nach der relativ kurzen Zeit schon ganz genau, was er will: "Ich werde Forstwirt, genau wie mein Vater Jörg es war. Das hat mich scheinbar mehr geprägt, als ursprünglich gedacht." Denn, vor dem FÖJ beginnt er zunächst eine Ausbildung zum Erzieher, merkt aber, dass ihm der Beruf nicht liegt: "Meine Mutti Liane ist Tagesmutter und das hat mir auch immer Spaß gemacht."

Nachdenklich fügt er hinzu: "In meiner Schule wurde darauf orientiert, gleich nach dem Abschluss mit einer Ausbildung zu beginnen. Da lastet natürlich auch ein ziemlicher Druck auf einem. Aber erst jetzt, durch das freiwillige Jahr, weiß ich genau, was für mich richtig ist."

Abwechslungsreiche Aufgaben

Leon Priesnitz hält sich gern draußen auf. Unter diesem Gesichtspunkt hat er im Internet nach interessanten Angeboten geforscht. Erst über das Portal des Vereins "Märkischer Wald" stößt er zufällig auf den Begriff FÖJ. Von da an geht es schnell. Der 19-Jährige greift zum Telefonhörer, schickt eine Bewerbung ab, geht zum Vorstellungsgespräch, arbeitet zwei Tage zur Probe und ist nun mit seinem Einjahresjob als FÖJ-ler sehr zufrieden.

"Am Anfang war es schwierig, weil es soweit weg von Zuhause ist. Aber inzwischen fühle ich mich sehr wohl. FÖJ ist ehrenamtlich, aber ich bekomme Taschengeld. Nicht viel, aber es reicht aus", so der 19-Jährige. Gemeinsam mit zwei Kollegen teilt er sich eine Wohnung in Sauen, fährt aber auch hin und wieder nach Hause.

Inzwischen kennt sich der FÖJ-ler gut aus, hilft da, wo Mann gebraucht wird, bei der Aufforstung, der Wald- und Kulturpflegepflege und selbst beim Schriftkram hat er sich schnell eingefuchst.

Finde den Schatz des Waldes

Am 19. Oktober stellt Leon Priesnitz nun sein aktuelles Projekt vor: die diesjährige Taschenlampenrallye. Und jeder, der zu den Nachtaktiven gehört, Spaß an Rätseln und der Natur hat, kann den jungen Mann, der das Konzept unter dem Motto "Schlau wie ein Fuchs, wendig wie ein Feldhamster – Finde den Schatz des Sauener Waldes" entwickelt und umgesetzt hat, kennenlernen. "Noch hüte ich das Geheimnis. Nur so viel: aus einzelnen Puzzleteilen ergibt sich eine Schatzkarte...", flüstert Leon und heftet seinen Blick auf den Leuchtkegel der Taschenlampe an einem Baumstamm.

Taschenlampenrallye am 19. Oktober, Treffpunkt: 18.30 Uhr am Papphaus Sauen, anmelden und informieren unter Tel. 033672 727 59, Mail: info@stiftung-august-bier.de. Taschenlampe nicht vergessen.