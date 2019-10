MOZ

Frankfurt (Oder) (Louisa Theresa Braun) Der Lärm einer Kreissäge schallt über den Schulhof des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums. Normalerweise sind hier lärmende Schüler zu hören, doch die haben gerade Ferien. Die einzigen Menschen, die sich an diesem Freitag auf dem Schulgelände aufhalten, sind die Bauarbeiter, die gerade zwei Eichen fällen, und eine Handvoll selbsternannter Baumschützer, die sich ihnen am liebsten in den Weg stellen würden. "Das sind kerngesunde Bäume, hundert Jahre alte Eichen, die völlig ohne Grund gefällt werden", echauffiert sich Uwe Henning von der Frankfurter Bürgerinitiative (FBI).

Er und drei andere Stadtverordnete von FBI und AfD, die am Freitag gekommen sind, fühlen sich von der Stadt Frankfurt hintergangen. Erst Donnerstagabend seien sie über die Abholzung informiert worden, die laut Pressemitteilung auch erst am heutigen Samstag stattfinden sollte. "Das ist eine Unverschämtheit", sagt Wilko Möller, AfD-Landtagsabgeordneter. "Hier werden einfach Fakten geschaffen." Die vier Politiker hatten gestern morgen sofort zu Oberbürgermeister René Wilke (Linke) gehen und gegen den Beschluss Einspruch einlegen wollen. Nun seien die Eichen schon nicht mehr zu retten. Ast für Ast plumpst vor den Augen der Stadtverordneten auf den Boden. Später folgen noch eine Linde und ein Ahornbaum auf der Straßenseite der Schule.

Ohne Grund werden die vier Bäume jedoch nicht gefällt. Ihretwegen haben sich gefährliche Risse am Schulgebäude gebildet. Sie entstanden im Hitzesommer 2018 aufgrund des tonhaltigen Bodens im Wohngebiet des Gauß-Gymnasiums. Bei Trockenheit entziehen die Bäume dem Boden zu viel Feuchtigkeit, was den Untergrund schrumpfen lässt und zu den Rissen im Gebäude führt, das außerdem denkmalgeschützt ist. Im August erteilte das Zentrale Immobilienmanagement deshalb die Fällgenehmigung.

Durch das entsprechende Gutachten sei es "gesetzliche Pflicht, die Bäume zu fällen", erklärt Uwe Meier, Pressesprecher der Stadt Frankfurt. Die Stadtverordnetenversammlung sei dafür gar nicht zuständig und hätte an dem Beschluss auch nichts ändern können. Dass die Fällung nun einen Tag früher stattfand als angekündigt, habe die Baufirma eigenmächtig so entschieden, sei von Seiten der Stadt aber in Ordnung.

Alena Karaschinski, Sprecherin der Frankfurter Grünen, findet es zunächst einmal erfreulich, "dass den Frankfurtern der Schutz der Bäume nicht mehr egal ist." Die Stadt habe jedoch alle Regeln zum Naturschutz eingehalten – das belege das Gutachten – und eine notwendige Entscheidung getroffen, keine politische. "Nachhaltigkeit bedeutet ja auch, ein Gebäude zu schützen, damit es nicht zerfällt. Immerhin geht es hier um eine Schule." Sie versichert, dass das Grünflächenamt keinen Baum leichtfertig aufgegeben hätte.

Außerdem sollen 16 neue Bäume als Ersatz gepflanzt werden. Die vier Abgeordneten und die zwei Vertreterinnen der Frankfurter Baumfreunde, die am Freitag ebenfalls vor Ort waren, stellt das nicht zufrieden. "Die sind ja erst in hundert Jahren so groß wie die, die jetzt tot sind", sagt Henning. So müssen die Schüler nach den Ferien zwar mit einem etwas kahleren Schulhof vorlieb nehmen - bekommen dafür aber die Aussicht auf ein saniertes Gebäude.