Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Nur noch zwei Barnimer Vertreter sind unter den verbliebenen 16 Mannschaften im Landespokal dabei. Und im Gegensatz zu den vorhergegangen Runden, sind beide im Achtelfinale eher die Außenseiter.

Der FSV Bernau empfängt am Sonnabend, 15 Uhr, den Ligakonkurrenten Grün-Weiß Lübben. Neben etwa fünf verletzten oder angeschlagenen Bernauern, die durchaus das Zeug dazu hätten, in der Anfangsformation zu stehen, wird auch Trainer Tom Heidemeier nicht dabei sein. Dafür macht Co-Trainer Matthias Schönknecht die Urlaubsvertretung. "Ich sehe uns in der Begegnung nicht als Favorit, aber auch nicht chancenlos. Lübben kann sich auf einen heißen Tanz einrichten", machte Schönknecht eine Kampfansage an den aktuellen Tabellendritten der Brandenburgliga. Wie er genau dem Favoriten ein Bein stellen möchte, verriet er nicht.

Einige A-Junioren werden wegen der Ausfälle bei den Bernauern wieder im Kader stehen. Das klappte bereits in den letzten Ligaspielen gut. Die Niederlage im Stadtderby schmerzt den FSV, doch es war die einzige in den letzten fünf Pflichtspielen. Insofern können die Bernauer Lübben mit starker Brust empfangen.

Die Negativserie brechen

Eine harte Nuss hat auch Preussen Eberswalde zu knacken, wenn sie den Einzug in das Viertelfinale schaffen wollen. Da will nämlich auch Gegner TuS Sachsenhausen hin und hat von der Statistik her die besseren Karten. Der letzte Pflichtspielsieg der Eberswalder gegen TuS liegt nun schon mehr als fünf Jahre zurück. Am 5. April 2014 erzielte Steven Zimmermann per Foulelfmeter den 1:0-Siegtreffer. Aber die Negativserie will Preussen-Trainer Frank Schwager am Sonnabend gegen Sachsenhausen brechen, wo er selbst in der Saison 2014/15 an der Seitenlinie stand.