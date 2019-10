René Wernitz

Milow (MOZ) Wo es nachts besonders finster ist, zeigen sich bei wolkenfreiem Himmel Sterne und Planeten in einer die Betrachter überwältigenden Vielzahl. Im Sternenpark Westhavelland ist es außergewöhnlich dunkel, sofern der Mond nicht leuchtet.

Die Kernzone des Parks zieht sich in einem breiten Streifen von Gülpe nach Nennhausen. Doch auch in Milow lassen sich Himmelskörper sehr gut beobachten. An diesem Sonntag ist allerdings Vollmond, der bis Neumond (28. Oktober) abnimmt. Das Naturparkzentrum in der Stremmestraße 10 lädt am 17. Oktober zur gemeinsamen Beobachtung all dessen ein, was am Firmament zu sehen sein wird -allerdings nur bei klarem Himmel. Davor ist ein astronomischer Vortrag geplant. Los geht es um 19.00 Uhr. Eine halbe Stunde später bricht Thomas Becker in Parey zu einem Mondscheinspaziergang auf. Mehr Infos/Anmeldungen per E-Mail an info@zumnordlicht.com.