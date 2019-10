Too Good To Go

© Foto: Too Good To Go

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Kurz vor Ladenschluss können Kaufland-Kunden in Oranienburg künftig zu einem geringen Preis eine "Wundertüte" mit zum Teil teureren Lebensmitteln erhalten. Was auf den ersten Blick wie ein wenig lukratives Geschäft für die Kaufland-Kette klingt, hat dabei einen ernsten Hintergrund: Der Lebensmittelhändler mit Hauptsitz in Neckarsulm möchte nämlich gemeinsam mit der Lebensmittelretter-App "Too Good To Go" (hier im übertragenen Sinn: "zu gut, um weggeworfen zu werden") Flagge zeigen gegen die zunehmende Verschwendung von Lebensmitteln. Zu diesem Zweck haben Kaufland und die Macher der App eine Kooperation gestartet.

Die App "Too Good To Go" ist darauf spezialisiert, Lebensmittel kurz vor Ladenschluss online zu einem vergünstigten Preis anzubieten und damit vor der Mülltonne zu retten. Hier setzt auch die neue Partnerschaft mit Kaufland an: "Speisen, die kurz vor Ladenschluss in den Kaufland-Imbissen noch nicht verkauft wurden, können von interessierten Kunden als eine Art ‚Wundertüte‘ erworben werden", sagt Fabian Schinke, der beim Kaufland-Konzern zuständig für die Handelsgastronomie ist. Die Waren, die normalerweise etwa zehn Euro kosten würden, werden über die App dann für drei Euro verkauft. Dafür erhält der Käufer ein kleines Paket mit Imbissartikeln, beispielsweise Bratwürste, Bockwürste, Hot-Dogs, Leberkäse, Steaks oder Schnitzel. Was genau in der "Wundertüte" drin ist, weiß der Kunde aber nicht.

Nutzung der App

Aktuell bietet Kaufland den Service, neben Oranienburg, nur an den Imbissen von vier weiteren Filialen an: Aachen, Bad Dürrheim, Bad Kreuznach und Heidelberg-Rohrbach. "Mit Essen muss man verantwortungsvoll umgehen. Daher testen wir unsere Zusammenarbeit erst einmal, damit beide Seiten ein Gespür dafür bekommen, wie der jeweils andere arbeitet. Wenn das Angebot von den Kunden positiv angenommen wird, möchten wir die Zusammenarbeit gerne kontinuierlich ausbauen", so Schinke.

Und so geht es: Nach Download der App kann der Kunde das Angebot aus dem Oranienburger Kaufland auswählen. Bezahlt wird ebenfalls über das Handy. Mit dem Kaufbeleg holt der Kunde fünfzehn Minuten vor Ladenschluss die Bestellung am Kaufland-Imbiss ab.

Vielfältige Maßnahmen

Die Kooperation ist der nächste Schritt im Bestreben von Kaufland, einer Verschwendung von Lebensmitteln vorzubeugen. Unter dem Namen "Die etwas Anderen" kauft Kaufland bereits Landwirten optisch nicht perfektes, aber qualitativ einwandfreies Obst und Gemüse ab und bietet dem Kunden so eine große Auswahl. "Unsere Filialen geben außerdem regelmäßig Lebensmittel an örtliche Tafeln ab oder kooperieren mit anderen karitativen Einrichtungen", sagt Schinke.

Um Lebensmittelverlusten schon im Vorfeld vorzubeugen, hat Kaufland vor einigen Jahren sein Warenwirtschaftssystem umgestellt, um die Bedarfsplanung der Filialen optimieren zu können. Bereits vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums werden Artikel außerdem frühzeitig preisreduziert verkauft oder gespendet.

Nachhaltigkeit hat bei den Verbrauchern zudem zunehmend Priorität, wenn es um den Lebensmitteleinkauf geht. Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hat herausgefunden, dass sich der Anteil der Verbraucher, die Wert auf einen gesundheitsorientierten Lebensstil legen, in den vergangenen fünf Jahren von 18 auf mehr als 31 Prozent erhöht hat. Eine Entwicklung, die auch die Handelskette Real erkannt hat. Sie kooperiert ebenfalls mit "Too Good To Go" und hat die Anwendung inzwischen bundesweit auf alle 279 Real-Filialen ausgedehnt.