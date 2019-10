Inga Dreyer

Bad Saarow (MOZ) "Eine Ausstellung für eine Choreografin – das habe ich noch nie gehört", sagt Emöke Pöstenyi und lächelt.

Sie sei überrascht gewesen, als der Vorschlag für eine Schau auf Schloss Neuenhagen bei Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) an sie herangetragen wurde. Erst habe sie die Idee gar nicht ernst genommen, verrät sie schmunzelnd. Nun aber wird es wahr. Am Sonntag ist die Eröffnung. Sie sei gespannt, sagt Emöke Pöstenyi. Sie selbst gucke die Fotos aus ihrer Tanzkarriere gar nicht mehr an – nur, wenn jemand sie darum bitte. Dann fängt sie an zu kramen.

Die ehemalige Solotänzerin, Choreografin und Künstlerische Leiterin des Deutschen Fernsehballetts sitzt auf ihrem hellgrünen Sofa und fährt einer schläfrigen, schwarz-weißen Katze übers Fell. Die grazile 77-Jährige sieht immer noch aus wie eine Tänzerin. Doch damit sei es vorbei, sagt sie. 2002 hat sie auch mit dem Choreografieren aufgehört. Manchmal schaue sie sich Tanzstücke an. "Aber nicht mehr mit so einem hektischen Interesse wie früher."

Ein Refugium bei Bad Saarow

Überhaupt wirkt das Haus, in dem sie und ihr Mann, der Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase, wohnen, als würde hier niemals Hektik herrschen. In den 1990er-Jahren habe sie beschlossen, aus dem Berliner Großstadttrubel in ihr Refugium in der Nähe von Bad Saarow zu ziehen, erzählt die gebürtige Ungarin. Auf Streifzügen durch die Umgebung findet sie Wurzeln und Holzstücke, die sie bemalt oder verfremdet. So entstehen lustige oder märchenhafte Tierfiguren und andere Wesen. "Ich interpretiere hinein, was ich in ihnen sehe", sagt sie über ihre Fundstücke. Gemalt hat sie schon als Kind – und auch später immer wieder. Aber nur sporadisch und für mich", erzählt sie.

Ihr Beruf war der Tanz. Das ist harte Arbeit. Dabei klingt immer alles ganz leicht, wenn Emöke Pöstenyi erzählt. So, als sei ihr alles zugeflogen. Sie hatte gar nicht vor, Tänzerin zu werden. "Ich habe das so gemacht, wie Kinder Sport machen." Ihre Mutter habe sie zu einer Ballettschule geschickt, weil sie schnell gewachsen sei und eine schlechte Haltung gehabt habe. Ihre Idee war, an die Kunsthochschule zu gehen, um Kostüm- oder Modedesign zu lernen.

Kurz vor ihrem Abitur aber kam eine Delegation aus der DDR nach Budapest, auf der Suche nach Tanztalenten. Sie wurde gefragt, ob sie nach Deutschland gehen wolle. Ihre Mutter habe gesagt: "Da machst du ein Jahr und lernst Deutsch." Als ein Jahr nicht reichte, um Deutsch zu lernen, habe ihre Mutter gesagt, sie solle noch eines dranhängen.

Emöke Pöstenyi blieb – aber nicht im thüringischen Meiningen. "Das war nach Budapest nicht so reizvoll", erzählt sie. Kurz ging sie nach Dresden – und wechselte dann zum Friedrichstadtpalast nach Berlin. Nach dem Mauerbau war dort das künstlerische Personal knapp, erzählt Emöke Pöstenyi. Nach den zwei Jahren wollte sie nicht mehr zurück nach Ungarn. "Der Palast war ein tolles Erlebnis. Das war wirklich zauberhaft." Die Programme wurden monatlich gewechselt, die Tänzerinnen hatten ständig zu tun. "Da war sehr viel Leben."

1963 wechselte sie zum Deutschen Fernsehballett, das kurz zuvor von Ballettmeister Günter Jätzlau im Auftrag des Deutschen Fernsehfunks der DDR (DFF) gegründet worden war. Als Duo mit ihrer Kollegin Susan Baker feierte sie große Erfolge. Nicht nur in Deutschland war die Tänzerin ein Star. "Das Fernsehballett hat der gesamte Ostblock gesehen", erzählt sie.

Vor einigen Jahren hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen – aus Protest gegen den aktuellen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Seit ihre Eltern gestorben sind, reist sie nur noch unregelmäßig in ihre Heimat, erzählt Emöke Pöstenyi.

Sie profilierte sich auch als Choreografin und übernahm die Künstlerische Leitung des Fernsehballetts. Als das DDR-Fernsehen abgewickelt wurde, setzte sich Emöke Pöstenyi 1991, bei der Preisvergabe des "Telestar", leidenschaftlich für den Erhalt des Balletts ein. Eine neu gegründete GmbH übernahm das Ballett. Später kam das Angebot, es an den MDR anzugliedern. Wenn Pöstenyi erzählt, klingt es, als sei ihr Einsatz für den Erhalt des Balletts kaum der Rede wert.

Überhaupt ist sie eine Meisterin der Zurückhaltung. Immer noch werde sie auf der Straße auf ihre Zeit beim Fernsehballett angesprochen. "Dabei habe ich das selbst schon fast vergessen", sagt sie lächelnd. Auf die Idee, eine Ausstellung über ihre Kunst und ihr Leben zu gestalten, wäre sie selbst nie gekommen. Aber jetzt freue sie sich darauf, verrät sie.