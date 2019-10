Nadja Voigt

Wölsickendorf (MOZ) In genau einem Monat beginnt im Oderland das närrische Treiben. Pünktlich zum 11.11. und damit dem Beginn der "fünften Jahreszeit" machen sich die Karnevalisten bereit für ihre großen Auftritte. Das ist auch beim achten im karnevalistischen Bunde, dem Kruger Carnevalsclub, nicht anders.

Am 5. Dezember 2018 wurde er gegründet. Einen Monat zuvor erfolgte die offizielle Verabschiedung vom Falkenberger Carnevalclub. Denn von ihm hatten sich die jetzigen Kruger abgespalten. In der Karnevalisten-Großfamilie sind sie als die neuen gut aufgenommen worden, berichten die Kruger. Es gab gleich Hilfsangebote, den Fundus zu nutzen oder Unterstützung zu bekommen. Deshalb freuen sich die Narren auch auf den 23. November. Dann stellen sich die "Neuen" erstmalig mit ihrem Programm der Öffentlichkeit vor. Darunter: Natürlich Abordnungen der anderen Karnevalsvereine aber auch Freunde, Fans und Festgäste. Und falls die Plätze im Gutshaus in Wölsickendorf nicht reichen sollten, denken die KCC-Mitglieder darüber nach, eine weitere Sitzung abzuhalten.

Training im Gutshaus

Das Gutshaus ist auch die Trainingsstätte der Narren. "Dafür danken wir Ortsvorsteher Jörg Schleinitz sehr herzlich", sagt Präsident Olaf Brüning. "Er hat uns die Türen geöffnet", sagt Yvonne Lembke, die die "Weiß-grüne Garde" trainiert.

Neben den Tänzerinnen gibt es die "Muddis", trainiert von Elke Falk, die "Jahresendflügelpuppen" von Sabine Falk und die "bunten Minis" von Doreen Brüning. "Alle Gruppen sind fertig mit ihrem Programm. Nur die Männer noch nicht", lacht Olaf Brüning am Donnerstagabend im Gutshaus in Wölsickendorf. Und hat noch jede Menge Arbeit vor sich: Denn er und seine Mannen werden die Festveranstaltung am 23. November eröffnen. Mit der Entstehungsgeschichte des KCC. Rund zwei Stunden wird das Programm des neuen Narrenvereins dauern. Erstmalig werden sich die Mitglieder des Carnevalsclubs auch um die Versorgung der Gäste und die Garderobe kümmern. Eine große Aufgabe, der sie jedoch mit Freude und Spannung entgegen sehen.

Karten für Festveranstaltung am 23. November im Gutshaus Wölsickendorf gibt es am 24. Oktober zwischen 19 und 21 Uhr sowie am 16. November von 8 bis 12 Uhr an Ort und Stelle. Beginn der karnevalistischen Premiere ist um 19.19 Uhr, Einlass ab 18.18 Uhr. Reservierungen: Tel. 0151 64430714.