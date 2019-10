Dirk Schaal

Finowfurt (MOZ) Im Finowfurter Tanzsportzentrum geht es am Sonnabend rund. Die Tanzsportabteilung von Motor Eberswald lädt zum 13. Tanzturnier der Senioren ein.

Auch wenn es die 13. Auflage ist, bleibt der Abteilungsleiter der Eberswalder, Hans-Jürgen Klatt, ganz gelassen: "Ich bin immer Optimist und für manch einen ist die 13 ja sogar eine Glückszahl".

80 Anmeldungen liegen für dieses Turnier vor. Die Starter kommen hauptsächlich aus der Region Berlin/Brandenburg, aber auch Paare aus Hamburg, Dresden und Leipzig haben ihr Kommen angekündigt. In 15 Startklassen geht es im schwungvollen Wettbewerb um Höchstnoten und Platzierungen. Dabei eröffnet die Einsteigerklasse D im Standard gegen 11 Uhr das Turnier. Es schließen sich die Tänze der C-Klasse in den verschiedenen Altersklassen an. Etwa um 14.30 Uhr erobern die Teilnehmer der B-Klassen das Parkett, gefolgt von der A-Konkurrenz (16.30 Uhr). Den Abschluss, vermutlich nach 18 Uhr, bilden dann die Tanzpaare der Sonderklasse.