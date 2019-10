Lehrgänge im kommenden Jahr

Anfang 2020 starten zwei Übungsleiterausbildungen des Kreissportbundes Uckermark. Im Januar erfolgt eine in Prenzlau und im Mai in Schwedt. Wenn Interesse und Freude an der sportlichen und gesundheitsorientierten Arbeit mit jungen und älteren Menschen in Sportvereinen besteht, kann man sich an den Kreissportbund Uckermark unter der Telefonnummer 03984 2711 erkundigen.⇥red