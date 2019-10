Gitta Dietrich

Frankfurt (Oder) (MOZ) Derzeit ist die Magistrale in Frankfurt (Oder) von der Polizei abgeriegelt.

Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen Fall häuslicher Gewalt in der Karl-Marx-Straße 17 handeln. Die Nachbarn wurden von den Polizeibeamten gebeten, das Haus nicht zu verlassen. Anscheinend drohe ein Bewohner nach Streitigkeiten, die bereits am Freitagabend begonnen hatten, seine Partnerin zu erschießen, so eine Anwohnerin. Die Polizei hält sich derzeit noch bedeckt. Von den anfangs etwa zehn Streifenwagen, sperren derzeit nur noch zwei Streifenwagen das Areal ab.