René Wernitz

Rathenow (MOZ) Er ist der Stargast auf den jährlichen Weinfesten in Rathenows Mitte: Bacchus (alias Andreas Przibilla). Denn wenn der mit goldenem Laub bekrönte Weingott in Erscheinung tritt, fließt der Rebensaft gratis aus einem 60-Liter-Fass.

Bacchus wird am verkaufsoffenen Sonntag, 20. Oktober, in der City erwartet. Um 15.00 Uhr öffnet sich der Hahn seines Fasses. Er dürfte, so war es in den Vorjahren auch, wieder dicht umringt sein. Der Wein ist aber keine milde göttliche Gabe, sondern wird von der City-Center-Werbegemeinschaft und dem Rathenower Unternehmerverein zur Verfügung gestellt.

Sind die ersten Becher abgefüllt, macht sich Bacchus mit seinem mobilen Weinfass auf den Weg durch die City. Nur hier, also im unmittelbaren Bereich, dürfen die Geschäfte von 13.00 bis 18.00 Uhr öffnen. Sehr wahrscheinlich werden Gäste des Optikparks, der am Sonntag seine Tore für dieses Jahr schließt, dem in Weiß-Rot gehüllten Mann mit Fass begegnen, sofern es sie auch in die Mitte der Stadt zieht.

Schon drei Stunden, bevor am Sonntag die Geschäfte öffnen, können Festbesucher über eine Marktmeile auf dem Märkischen Platz schlendern. Derweil sorgen die Kreissportjugend und die Red Eagles auf dem August-Bebel-Platz für sportliche Unterhaltung. Stimmungsvoll wird es, wenn um 15.30 Uhr die Sternchen genannte Frauentanzgruppe des Rathenower Carnevals Clubs (RCC) vor dem City-Center auftreten und damit auf die am 11.11. um 11.11 Uhr beginnende Karnevalssaison hinweisen.

Im City-Center können sich Kinder schminken lassen oder basteln. Musik gibt es natürlich auch. Und in einem dortigen Geschäft nach Wahl kann der Gewinner eines 200-Euro-Gutscheins seine Einkaufstüten füllen lassen. Der Gutschein ist der Hauptpreis einer Tombola, für die es eine Frage richtig zu beantworten gilt. Diese ist auf den Info-Flyern abgedruckt, die in den am verkaufsoffenen Sonntag teilnehmenden Geschäften ausliegen.

Drei Antworten stehen zur Auswahl, die Flyer können bis Freitag in den Geschäften abgegeben werden oder am Sonntag an der Hauptbühne. Die Verlosung erfolgt dort um 17.30 Uhr. Zur Einlösung des Gutscheins dürfte am Sonntag die Zeit wohl nicht mehr reichen. Macht gar nichts, denn das City-Center ist ja bereits am Montag danach wieder regulär geöffnet.

Neu am Weinfest 2019 ist nicht nur der Veranstalter, Manfred Rücker hat diesen Job übernommen, sondern auch die Ausweitung auf den Samstag. Also schon am 19. Oktober steht die Marktmeile auf dem Märkischen Platz. Bacchus kommt aber erst wie gewohnt am Sonntag.