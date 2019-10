Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Frankfurter Radsportclub lädt am Sonntag in einer Woche wieder Sportler von 6 bis 60 Jahren (oder auch älter) zum Power Biking ein. Die ersten Rennen 2222 Meter den Frankfurter Drachenberg hinauf starten an der Erdgastankstelle am südlichen Stadtrand um 10 Uhr.

Dass viele Fahrer schon mehrmals dabei waren, weiß Organisator Dan Radtke. "Die meisten treten erneut an, um ihre Bestleistungen der vergangenen Jahre zu verbessern. Viele Hobbysportler wollen sich zudem wieder dem Vergleich mit Leistungssportlern stellen. Das Power Biking ist hier die einzige Möglichkeiten, wo beide Gruppen ein gemeinsames Rennen bestreiten", nennt er zwei Motivationsgründe. "Hier kann jeder an seine Grenzen gehen. Aber oben entschädigt der wunderbare Blick auf Frankfurt, bevor es wieder ruhig nach unten geht", hebt Radtke hervor.

Die 25 zeitschnellsten Fahrer aller Altersklassen treten ein zweites Mal an. Die drei Schnellsten werden anschließend mit Pokalen geehrt, die das IMD Labor Oderland und die Stadtwerke Frankfurt sponsern.

Nachmeldungen sind vor Ort bis 9 Uhr möglich.

Weitere Infos und Voranmeldung unter www.frc90.de (Power Biking)