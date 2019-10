Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Ein genervter Pendler hat sich an die MOZ gewandt und mehrere Zugausfälle am frühen Morgen auf der RB 60 zwischen Eberswalde und Frankfurt (Oder) beklagt. Am vorvergangenen Freitag, am Dienstag und am Donnerstag hatte der Mann, der morgens um 4.39 Uhr in Wriezen zusteigt, das Pech und musste über eine Stunde auf den Folgezug warten.

Die Niederbarnimer Eisenbahn bestätigt die Ausfälle und bedauert diese. Technische Probleme und ein kurzfristiger Personalausfall hätten zu dieser "zufälligen Häufung" geführt. Zu so früher Stunde sei die Organisation von Ersatz schwierig, der Folgezug die wohl schnellere Variante.

Für Entschädigungen der Kunden wird auf das Formular auf der Seite www.fahrgastrechte.info verwiesen.