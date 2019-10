Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Es ist zwar erst Oktober, doch das Weihnachtsfest ist nicht mehr sehr weit weg. Am Samstag, 30. November, findet die diesjährige Angerweihnacht bereits zum 21. Mal statt. Wie die Falkenseer Stadtverwaltung mitteilte, wird für dieses traditionelle Ereignis noch ein Weihnachtsbaum gesucht, der in der Woche vor dem Weihnachtsmarkt auf dem Falkenhagener Anger aufgestellt werden soll und während des Marktes festlich geschmückt Adventsatmosphäre verbreitet.

Der Baum sollte eine Höhe zwischen acht und zehn Metern haben und sich wegen der Fällung und des Abtransportes auf einer geeigneten Stelle in Randlage des Grundstückes befinden, möglichst dicht an der Straße.

Wer einen geeigneten Baum bereitstellen möchte, wendet sich an den Fachbereich Kultur der Stadt Falkensee unter der Telefonnummer 03322/281315 oder per E-Mail an kultur@falkensee.de.