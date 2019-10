Marco Winkler

Sommerfeld (MOZ) Nicht nur langsames Internet kann zur Beschleunigung der Landflucht führen. Hinzu kommen unzureichende Bus- und Bahnanbindungen, begrenzte Kita- und Schulplätze, weite Wege zum nächsten Arzt (an Fachärzte ist erst gar nicht zu denken), fehlende Möglichkeiten, frische Brötchen und Milch vor Ort zu kaufen, weil Konsum oder Landbäcker schon lange die Segel gestrichen haben. Übrig bleiben ein paar junge Familien, die sich ein Idyll erhofften, aber schlechte Infrastruktur vorfinden sowie Alteingesessene, die ob der nicht vorhandenen Barrierefreiheit ihrer alten Bauernhäuser verzweifeln. Landleben ist nichts für Weicheier.

In Sommerfeld ist all das abzulesen. Und doch macht Kremmens Ortsteil mit knapp 1 400 Einwohnern etwas anders: Das Dorf ist bemüht, sich aus seiner auf den ersten Blick etwas hoffnungslos klingenden Lage zu befreien. Es soll zu keinem Dorf der Verzweifelten werden. Die Sana Klinik sorgt für Arbeitsplätze und Kaufkraft, es gibt einen Blumenladen mit Café, eine äußerst engagierte Kita-Leiterin, die Weinschmiede, einen neuen Spielplatz, aktive Senioren. Sogar die Kirche ist jetzt barrierefrei zugänglich.

Nur zwei Punkte stören das nach außen hin ziemlich intakte Dorfbild: die Unzulänglichkeiten des RE 6 und das Geisterhaus in der Mitte des ansonsten aufgeräumten Ortes. Gaststätte "Zum alten Dorfkrug" – auch "Webers Hof" genannt –, Mälzerei, Brennerei, Wohnungen, Oldtimer-Handel: Das Ensemble wandelte sich, verschliss einige Besitzer. Nun steht es leer.

Seit einigen Jahren gibt es Pläne, dort Wohnraum zu schaffen. Das Vorhaben scheint sich nun zu konkretisieren. Ein türkischer Investor stellte die Pläne für das Projekt "Webers Eck" vor. Im Dorf ist man, wie jeder vernünftige Erdenbewohner, etwas skeptisch ob der Versprechungen. Doch der pragmatische Ortschef ist positiv gestimmt und überzeugt. "Im Ortsbeirat gibt es volle Zustimmung", sagt Ortsvorsteher Jürgen Kurth (UWG/LGU) auf Nachfrage.

Das marode Eckensemble soll abgerissen werden. In sieben Gebäuden sollen im Anschluss 70 Wohneinheiten und fünf Gewerberäume entstehen. Von der Singles-Wohnung bis zu viereinhalb Zimmern für Familien soll alles vertreten sein. "Es wird ein gemischtes Wohnumfeld", sagt Jürgen Kurth. "Keller gibt es nicht, dafür Dachböden und Aufzüge für die behindertengerechten Wohnungen."

Die Idee hinter dem Konzept: Für ältere Sommerfelder, die alleine in ihren Häusern nicht mehr zurechtkommen, sei das eine perfekte Alternative. "Sie müssen nicht aus ihrem gewohnten Umfeld wegziehen, können auf dem Dorf bleiben", sagt Jürgen Kurth.

Optimistisch machen ihn die Gewerbepläne. Eine Physiotherapie soll es geben, einen mobilen Pflegedienst, einen Arzt sowie einen Tante-Emma-Laden beziehungsweise einen Imbiss. Damit wäre eine Lücke in der Nahversorgung geschlossen. "Es muss niemand, der mobil ist, in ein Pflegeheim in Oranienburg, sondern kann bei uns bleiben", so Kurth. Für die Räume des Arztes gebe es mit Ulrich Schwantes schon einen interessierten Allgemeinmediziner.

Polizeischüler haben angefragt

In die leer werdenden Bauernhäuser können junge Familien ziehen. Ein Kreislauf. Für die kleineren Wohnungen hat der Ortsvorsteher ebenfalls Pläne: "Die Klinik schreit nach Wohnraum." Azubis könnten einziehen oder potenzielles Personal, das nicht aus Berlin pendeln will. "Auch die Polizeihochschule hat bei uns schon angeklingelt, weil sie interessiert ist", sagt Kurth.

Die Pläne für den Tante-Emme-Laden seien jedoch noch nicht ausgereift. Das Dofladen-Projekt "Dorv" (Dienstleistung und ortsnahe Rundum-Versorgung) ist erst kürzlich gescheitert. Trotz Zuspruch war der finanzielle Rückhalt für das Engagement einer Initiative nicht ausreichend. "Das Problem wird sein, Betreiber zu finden", so Jürgen Kurth, der um die Schwierigkeiten von Dorfläden weiß. Sie müssen sich rentieren, sind kleine Wirtschaftsunternehmen.

Doch wie realistisch ist das wohl größte Projekt in Sommerfeld seit dem Klinikbau? Mehrere Millionen Euro könnte es verschlingen. Konkrete Zahlen gibt es nicht. "Wir haben eine gewisse Sicherheit", so Kurth. Die Investoren hätten das Gelände gekauft. "Die Gefahr ist gering, dass sie wieder abspringen." Noch müssen die Stadtverordneten jedoch am 24. Oktober den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan durchwinken. "Wenn 2020 die Baugenehmigung kommt, könnten Ende 2021 die ersten Wohnungen fertig sein", so Kurth, der sich aber nicht aus dem Fenster lehnen will. "Dafür muss jetzt alles reibungslos funktionieren." Ein städtebaulicher Erschließungsvertrag könnte sogar regeln, dass sich die Investoren finanziell bei Kita-Planungen beteiligen.

Für das Dorf wäre das Projekt ein echter Glücksgriff. "Etwas Besseres kann uns nicht passieren, als dass diese Dreckecke hergerichtet wird", so Jürgen Kurth.