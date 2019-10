Th. Messerschmidt

(MOZ) Dass der Görden sich Anfang des 20. Jahrhunderts in wenigen Jahren von der kleinen Kolonie zum großen Stadtteil veränderte, klang in den Beiträgen zu dem seit etwa 140 Jahren bestehenden "Wald-Café" an. Die Kolonie entwickelte sich reichlich später zum gut bevölkerten Stadtteil. Im Adressbuch des Jahres 1897 findet sich beispielsweise unter "Gördener Weg" (heute Gördenallee) nur ein einziger Eintrag: Witwe Marie Roitsch. Kaum mehr findet sich im Adressbuch von 1913/14, demnach im "Gördener Weg" die "Gurkeneinlegerei und Sauerkohlfabrik Macke & Co" entstanden ist. Der einzige Eintrag. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Bis 1928/29 hat laut Adressbuch die Kolonie Görden ihre Nummern 1 und 14 eingebüßt und die "Landesanstalt", die nun in der "Winterfeldtallee 2" zu finden war, auf ca. 360 Mitarbeiter zugelegt. Das "Wärterdorf" blieb konstant bei 80 Hausnummern und der "Gördenweg" als Bindeglied zur Stadt – zwischen Gördenbrücke und Quenzweg – war nun schon kräftig besiedelt. Die Hausnummern reichten bis 159 – Lücken in der Auflistung waren manch Bauerwartung geschuldet. Auch waren dem Gördenweg mit "Erdenglück", "Harmonie" und "Westend" die ersten Laubenkolonien zugeordnet und die Laubenpiper namentlich erfasst. Die Infrastruktur huldigte alten Zeiten, wie der kleine Kartenausschnitt aus dem Jahr 1926 zeigt: die vom Gördenweg ebgehenden Straßen waren nach bekannten Städten des Kaiserreiches (1871-1918) benannt – aus Westpreußen Danzig, Graudenz und Marienburg, aus Schlesien Königshütte, Kattowitz und Hultschin.