Marco Winkler

Hohen Neuendorf (MOZ) Torsten Gerstemann aus Birkenwerder hatte am Sonnabend eine kleine Sonderstellung inne in der Stadthalle Hohen Neuendorf. Zum Fest der Seniorentanzgruppen des Landkreises war er als einziger männlicher Tänzer der Hahn im Korb. Doch das störte ihn nur wenig. "Das ist eben so. Es wäre natürlich schön, wären mehr Männer mit dabei", sagte der 60-Jährige. Er ist seit 2010 in der Tanzgruppe der Rheuma-Liga Oranienburg. Wasser- und Krankengymnastik helfe ihm bei seinem steifen Hals zwar etwas besser, "aber tanzen schadet auch nicht", sagte er.

Elf Tanzgruppen waren angekündigt für das Seniorenfest, darunter die Mühlen- sowie die Fließtaltänzer, die Gruppe "Darf ich bitten?", die Spätlese aus Bärenklau. Besucher waren aufgefordert, mitzutanzen. "Ihr macht keine Fehler, ihr tanzt dann individuell", wischte Bärbel Richter die eventuell vorhandene Schüchternheit einiger Gäste weg. Sie ist Tanzleiterin der Gruppe Vital aus Oranienburg und Vorstandsmitglied im Seniorenbüro des Landkreises. Sie lobte vor allem die Stadthalle. "Das ist der Raum, von dem wir träumten." Bisher hätte die Veranstaltung eher in kleinen Räumlichkeiten stattgefunden. "Hier können wir uns ausbreiten." Die Stadthalle war nicht nur wegen der Größe ein Neuerung: "Wir sind heute zum ersten Mal in die Öffentlichkeit gegangen", sagte Helmut Jilg, Vorsitzender des Seniorenbüros. Bisher habe der Tanz immer eher etwas Internes gehabt.

Fast 100 Tänzer versammelten sich in der Stadthalle, tanzten alleine, gemeinsam, mit Besuchern. Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) schaute als Hausherr vorbei und sprach "Respekt und Bewunderung" für die Organisatoren aus. Veranstalter war der Seniorenbeirat der Stadt. Apelt würde sich so eine öffentliche Tanzveranstaltung auch für die Hohen Neuendorfer wünschen. "Tanzen verbindet", sagte er. Seinen seit Jahren wegen Bequemlichkeit und Zeitnot aufgeschobenen Tanzkurs wolle er nun auch nachholen, sagte er.